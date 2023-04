Maggioranza divisa sul suicidio medicalmente assistito

In consiglio comunale si parla di diritti e puntualmente la coalizione di centrosinistra si spacca: l’ordine del giorno per il "supporto alla proposta di legge regionale avente a oggetto ‘Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito’" porta infatti la firma di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Faenza Coraggiosa, ma non della lista civica Faenza Cresce e di Italia Viva. Oltre ai gruppi di maggioranza, l’odg gode del supporto anche di Area Liberale. L’odg che presumibilmente verrà approvato dal consiglio comunale non semplificherà ovviamente l’iter per rendere il suicidio assistito più accessibile in Emilia-Romagna: si tratta di un voto d’opinione, su un tema che però nel centrosinistra nel 2023 è ancora divisivo, ad ormai quattro anni dalla sentenza-Cappato della Corte costituzionale. Alcuni consiglieri comunali si dicono "stupiti" dalla mossa di Pd, 5 Stelle e Coraggiosa: "Avrebbero dovuto immaginare che su un tema che ha a che fare con la laicità del pensiero i cattolici di Faenza Cresce si sarebbero tirati indietro", fa notare Gabriele Padovani di Area Liberale. "Il che denota due possibili scenari: o una colossale ingenuità – ma tendo ad escluderlo – oppure l’intenzione di regolare alcuni conti interni con quel pezzo di Pd che si riconosce in Faenza Cresce". Una vicenda che a quanto pare è nata interamente fra i banchi del consiglio comunale, senza che la dirigenza del Pd locale – eletta prima della valanga-Schlein – avesse modo di frenare il treno in corsa.

Filippo Donati