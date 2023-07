Maggiori consumi di acqua, Hera: "Già anticipati i costi degli interventi urgenti"

I cittadini che hanno sostenuto costi extra in fatto in acqua per liberare Faenza dal fango attraverso le idropulitrici non avranno uno sconto in bolletta, o almeno non subito. Non ci sarà infatti la donazione diretta ai Comuni proposta dal consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi – sulla quale Palazzo Manfredi si era detto pronto ad aprire una riflessione – in modo che questi possano stornare le cifre subito, e non nel 2024, ai cittadini. È la doccia fredda contenuta in una comunicazione con la quale Hera spiega il suo agire: accusata da alcuni di aver ottenuto extraprofitti dalle tonnellate e tonnellate d’acqua che i cittadini hanno utilizzato per reagire all’alluvione, la multiutility sostiene che a fronte di quei maggiori consumi di acqua le sue reti e i suoi impianti hanno "subito consistenti danni" dall’alluvione, mentre si è fatta carico di "anticipare i costi degli interventi urgenti per garantire la continuità di erogazione dei servizi e la raccolta della straordinaria quantità di rifiuti prodotti nei territori alluvionati".

Hera fra le altre cose ricorda di avere già erogato un contributo di solidarietà a favore della Protezione Civile per la gestione della fase emergenziale, e di avere sospeso fino al 31 agosto i pagamenti delle bollette, che saranno rateizzate nei dodici mesi successivi.

Per eventuali sconti in bolletta l’autorità competente di regolazione – spiega la multiutility – è Arera: Hera si è attivata segnalando le tematiche dei maggiori consumi di acqua ed energia elettrica, affinché sia Arera a individuare le più opportune forme di agevolazione tariffaria verso gli utenti colpiti dall’alluvione.