"Maggiori controlli nelle zone più critiche"

Tutti uniti per la sicurezza urbana della città di Cervia. Un tema dibattuto, soprattutto negli ultimi tempi, anche a seguito dei fatti di cronaca ma, soprattutto, un tema caro da risolvere per far tornare la città a essere percepita e vissuta come sicura. Il ‘Tavolo tecnico sui temi della sicurezza urbana’ si è insediato lo scorso martedì alla presenza del sindaco Mattia Missiroli, del vicesindaco e assessore alla Sicurezza Gianni Grandu, del vicecomandante della Polizia locale Roberto Giunchi, dei capigruppo consiliari, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e della fondazione Cervia In per il Turismo. Il percorso è partito a seguito dall’ordine del giorno su ‘Sicurezza, decoro urbano e ordine pubblico’, approvato all’unanimità nella seduta del Xonsiglio comunale dello scorso 30 luglio. Nel documento, infatti, era stato richiesto di costituire, a partire dall’autunno, un tavolo di confronto tecnico-politico tra amministrazione, una rappresentanza del consiglio comunale e stakeholder, sulla base della comune volontà, al fine di affrontare i temi della sicurezza in maniera sinergica con lo sviluppo dell’economia turistica. Nella riunione è stato anche analizzato il report della Polizia locale sui dati della stagione estiva.

Secondo il sindaco Mattia Missiroli e l’assessore alla sicurezza Gianni Grandu "questo primo tavolo tecnico sui temi della sicurezza urbana è stato molto positivo e propositivo, il primo di una serie di incontri che verranno periodicamente programmati. È emersa la volontà comune, sia di tutte le forze politiche che delle realtà associative, di lavorare in sinergia per valutare e risolvere i problemi relativi alla sicurezza urbana. Abbiamo ritenuto che questo tema riguardi tutta la comunità e sia necessario affrontarlo insieme con unità di intenti e proposte. Nella nostra realtà vi è la massima sinergia e collaborazione tra le istituzioni e tutte le forze dell’ordine nazionali e delle polizie locali. A gennaio verrà presentato il report dell’attività della Polizia locale di Cervia di tutto l’anno 2024 e sarà un altro momento importante di confronto".

Al momento, sulla base di questo primo consuntivo, sono state valutate le possibilità di lavorare per potenziare la sorveglianza nelle zone più critiche con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, per un monitoriggio capillare dell’inquinamento acustico e per un maggiore controllo nei punti di arrivo di afflusso quale stazione ferroviaria. Inoltre, si è parlato di organizzare iniziative di sensibilizzazione su sicurezza e ordine pubblico ed eventi culturali per una diversa tipologia di turismo, valutando anche il modello turistico che si vuole progettare per la città.

Soddisfazione anche per l’opposizione che, sul tema, aveva sollevato diverse volte la questione. Come spiega Annalisa Pittalis, vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, "per ora si è trattato solo di una prima valutazione. Noi aspettiamo i fatti. Quello che si è detto in sede di costituzione va bene, noi vogliamo collaborare con tutte le forze politiche per risolvere questo problema che ci attanaglia. Il nostro spirito è collaborativo e abbiamo le idee chiare. I principi fondamentali sono concordi con tutti, ora vanno espressi con ordinanze e concretamente. Non vogliamo più assistere allo sballo degli ultimi che ha arricchito pochi a discapito di tante altre attività. Va ripensata la qualità dell’offerta". Il tavolo si riunirà in modo costante per valutare lo stato della situazione e i provvedimenti da adottare sulla base delle problematiche che emergono dal monitoriggio del territorio.

Ilaria Bedeschi