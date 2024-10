Maglie della Nazionale e invito allo stadio per gli alunni delle scuole elementari

La Nazionale di calcio sale in cattedra. Rinnovata l’iniziativa della Federcalcio di San Marino rivolta agli studenti del primo anno di scuole elementari. La scorsa settimana Roberto Cevoli e Matteo Vitaioli, commissario tecnico e capitano della Nazionale di San Marino, hanno fatto visita al plesso scolastico ‘Il nostro mondo’ di Fiorentino, incontrando bambine e bambine da poco inseritisi nel mondo della scuola. Per ognuno di loro, un regalo decisamente speciale: si tratta della nuova maglia della Nazionale di San Marino, in una taglia adeguata all’età degli scolari. Insieme alle maglie, anche una pergamena con gli auguri da parte del presidente della Federcalcio Marco Tura per un brillante e proficuo percorso scolastico, ma anche un voucher per poter assistere alla prossima partita di Uefa Nations League al San Marino Stadium, programmata a novembre contro Gibilterra. Insieme a Cevoli e Vitaioli, anche Andrea Nardoni e Maria Clara Cortese dell’area commerciale e marketing) e Andrea Zoppis, supporter liaison officer.

La nuovissima maglia della Nazionale di San Marino sarà ovviamente donata agli studenti del primo anno di tutte le scuole elementari della Repubblica di San Marino. "L’auspicio è che un giorno – scrivono dalla Federcalcio – possano indossarla sul campo o in tribuna allo Stadium, coltivando la passione e l’amore per lo sport più bello del mondo, unito alle proprie radici".