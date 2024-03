‘Mago per svago’, teatro per ragazzi

Alle 17 di oggi, alla sala polivalente del centro sociale ‘Il Tondo’ di Lugo, spettacolo teatrale per bambini, la compagnia ‘L’abile teatro Teatro Giovani teatro Pirata’ metterà in scena ‘Mago per svago’, di circo e magia’, per spettatori dai tre anni in su.

’Mago per Svago’ si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo

trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia.

Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e

del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo,

viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa.

Biglietti a 5 euro,

Info e prenotazioni: 0545-299542 biglietteria@teatrorossini.it