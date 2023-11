Magrelli e Rossi, quando poesia e violoncello si uniscono

Il settimo appuntamento del festival “Rossini Open” in programma oggi all’Oratorio Sant’Onofrio (Largo Calderoni 3) ha per titolo ’Millennium Poetry’ e sarà un’avvincente serata di poesia e musica con il violoncellista romano Michele Marco Rossi (foto) che incontra Valerio Magrelli, tra i più importanti e conosciuti poeti italiani viventi. ’Millennium Poetry’ è un "viaggio sentimentale" – come lo definisce lo stesso Magrelli – nella storia e nell’evoluzione della poesia italiana, dalle origini dell’Indovinello Veronese ai versi della contemporaneità, di cui Magrelli è affermato protagonista. Già ampiamente apprezzato dal pubblico dei lettori quanto da quello televisivo per i suoi numerosi interventi a carattere divulgativo e di immediato impatto, Magrelli incontra uno degli esponenti più rappresentativi del pensiero musicale contemporaneo, Michele Marco Rossi, in un percorso congiunto che attraverso i versi dei grandi poeti e le note dei compositori di tutte le epoche traccia una linea, uno spaccato.

Il concerto 'Millennium Poetry' nasce a seguito del grande successo editoriale dell'omonimo libro di Valerio Magrelli, pubblicato nel 2015 dalle edizioni del Mulino. Valerio Magrelli, nato a Roma nel 1957, ha pubblicato sei libri di poesie. Classe 1989, Michele Marco Rossi si è affermato come uno degli interpreti di maggior riferimento per la musica di oggi.