Magro come un gatto che mangia lucertole

Di un tipo molto magro si diceva "L’è ardót coma un gat ch’e’ magna al lusért" (È ridotto come un gatto che mangia le lucertole). C’è del vero, perché queste sono leggermente tossiche, tanto da indurre vomito e deperimento. Se erano le gambe a essere sottili, si diceva: "E’ pê ch’i l’épa ingambê l’an dal cavalèt" (Sembra che gli abbiano fatto le gambe l’anno delle cavallette), con riferimento alle sottili gambe dell’insetto o a un anno di carestia causa le cavallette. Chi era magro e patito, era etichettato con: "E’ pê ch’l’épa svarnê cun dal pônt ’d bunêga (Sembra che abbia svernato con delle punte di bonaga). Si tratta dell’Ononis spinosa della quale, in primavera, i bambini mangiavano le punte che in inverno non ci sono.