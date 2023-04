"Mai avuti così tanti contatti"

Un Vinitaly positivo anche per l’azienda Randi, di Fusignano. "La fiera va preparata in anticipo – spiega Massimo Randi, titolare – e credo lo avessimo fatto bene. Abbiamo avuto tantissimi contatti, devo dire mai così tanti come quantità, molti dall’estero". Fra i vini più richiesti ci sono gli autoctoni, identitari del territorio: "Sempre molto richiesto il bursòn – continua Randi –, ma per esempio anche il famoso ha ottenuto un buon successo, forse perché è a bacca bianca, forse perché andiamo verso l’estate, forse perché in questo momento i bianchi vanno un po’ di più".

Ottimismo anche per la Zerbina di Marzeno: "È stato un Vinitaly molto positivo. Devo dire che avevamo avuto una buona impressione anche l’anno scorso. Sicuramente è meno accentuata la presenza di persone non esattamente ’addetti ai lavori’". E anche per la Zerbina l’estero ha dato risultati interessanti: "Abbiamo avuto tanti contatti nuovi – prosegue Geminiani –, dall’Italia, ma in particolare da Paesi esteri dove non siamo ancora presenti. Quali? Sono scaramantica e preferisco non dirlo".

Fra le tendenze e i vini più richiesti l’albana ha avuto un ottimo successo: "Certo l’albana passito che per noi è ovviamente molto importante, ma anche per l’albana secco e l’albana di Ceparano. E poi c’è stato molto interesse per le sottozone del Sangiovese".