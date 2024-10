"Mai avuto complicanze"

Salvatore Genovesi ha 68 anni e fa la vaccinazione antinfluenzale da quando ne ha 65 anni: "A breve prenoterò l’appuntamento per fare il vaccino contro l’influenza anche quest’anno insieme al nuovo vaccino contro il Covid. Non sono preoccupato per eventuali complicanze, non ne ho mai avute nonostante i vari tipi di vaccini fatti. Sia io che mia moglie lo facciamo per proteggerci al meglio e stare più tranquilli anche per eventuali viaggi o occasioni in cui siamo a contatto con molta gente. Spesso l’influenza viene sottovalutata anche quando ci sono sintomi evidenti quindi in questo periodo il rischio di essere contagiati nei luoghi chiusi diventa alto".