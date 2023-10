"Mai così tanta partecipazione al Mei"

Grandi artisti, tanto pubblico e la solidarietà. Si è conclusa con grande successo di pubblico l’edizione del 2023 del Mei – Meeting Etichette Indipendenti, che ha animato le giornate di venerdì, sabato e domenica trasformando Faenza in una vera e propria città della musica con concerti, forum, convegni, fiere e mostre con l’obiettivo di valorizzare il territorio e gli artisti locali.

Questa edizione è stata dedicata a Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli.

"StraMei contro l’alluvione, l’edizione speciale del MEI, ha confermato il suo successo con un enorme afflusso di pubblico da tutta Italia superiore ad ogni edizione. Questa edizione ha rimarcato la sua importanza come un evento centrale per scoprire nuovi talenti musicali, offrendo spazi dedicati a giovani artisti e band emergenti. Questi giovani talenti sono stati seguiti da un grande numero di spettatori e hanno presentato proposte musicali di alta qualità, molte delle quali sconosciute al grande pubblico" afferma il patron Giordano Sangiorgi.

Una delle novità di questa edizione è stata la presentazione del “Vai Liscio,” un genere musicale tradizionale, con la prima serata nella piazza del Popolo: lto evento mira a ottenere il riconoscimento del liscio come Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Questa edizione sarà ricordata per l’enorme afflusso di visitatori e per aver portato artisti di spicco come Elisa e Dolcenera nei luoghi colpiti dall’alluvione, unendo artisti locali in un evento emozionante che ha combinato solidarietà e commozione. "Il mio augurio è quello che possiate rientrare al più presto nelle vostre aule per studiare e fare musica tutti insieme" ha dichiarato Elisa.

"Il MeI vuole dare quest’anno un messaggio di solidarietà per la ripartenza dopo l’alluvione, c’è bisogno di tornare a manifestare", ha aggiunto Dolcenera.

"Per il Mei – ha spiegato Sangiorgi – l’appello delle due artiste è di grande importanza poiché tiene accese le luci su Faenza che ha bisogno di sostegni e ristori al più presto per ripartire".

L’evento clou domenica sera quando in piazza del Popolo si è esibito Manuel Agnelli, che ha ricevuto il Premio Stramei: "In 30 anni di carriera, Manuel Agnelli è riuscito a portare la musica indipendente italiana nel mondo mainstream, contribuendo a rinnovare diversi aspetti del settore. Tutto ciò, senza mai compromettere la propria identità e radici nell’ambito della musica indipendente italiana".