"Mai narcotizzato e violentato la mia ragazza"

I protagonisti di questa storia, sono due giovanissimi della Bassa Romagna. Famiglie normali e protettive. Lei 17 anni, lui 19. Studenti. Fidanzati in casa - si sarebbe detto una volta - fino a una notte a ridosso del Natale scorso. Quando, dopo una serata in un ristorante di Lugo dove tutto fila liscio, si appartano in un parcheggio di campagna a ridosso del confine con il Bolognese. Ammettiamolo: lo abbiamo fatto un po’ tutti in giovinezza. Ma per i due, da quel momento tutto cambia. Perché lei, dopo essersi fatta visitare il giorno dopo in ospedale a Imola a causa di nausea, tremolii e conati, denuncia lui alla polizia per violenza sessuale. Una brutta violenza sessuale: forse narcotizzata con qualcosa spruzzato su guanti estratti all’improvviso dal fidanzato dal cruscotto e premuti sulla sua bocca. E, così intorpidita, viene abusata.

Da quella volta i due non si vedranno mai più. Tanto che lui dopo quella serata, cerca invano di contattarla fino ad andare a casa sua palesando incredulità e indirettamente dunque estraneità ai fatti. La parole dei familiari di lei sono nette: che non si faccia più vedere né sentire.

La squadra Mobile gli sequestra poi il cellulare per esaminarlo. E, più di recente, recupera guanti dal parcheggio in cui i due si erano fermati: le analisi sulla presenza di eventuali sostanze chimiche sono ancora in corso. Uno stallo, al momento, che ci porta fino all’ultimo (provvisorio) tassello della trafila investigativa: ieri pomeriggio in questura a Ravenna il 19enne è stato interrogato dal pm Francesco Coco alla presenza della polizia giudiziaria e degli avvocati difensori Nicola Laghi e Antonio Diogene. Più di un’ora sopra a quanto accaduto in quei giorni prenatalizi. Per restituire in buona sostanza questa versione: dopo il ristorante, si erano appartati in maniera a suo avviso consenziente. Ma dopo le prime effusioni, lui si era accorto che lei non stava bene e così l’aveva riaccompagnata a casa. Ha più volte negato di avere abusato della ormai ex usando oggetti o sostante narcotizzanti. O di avere estratto cose particolari dal cruscotto. Ha sostenuto di non sapersi ancora spiegare come mai lei lo abbia denunciato. Tanto che pure in una chat con un amico, a suo tempo aveva detto di non sapere cosa fosse successo. In quei giorni di fine anno aveva pure mandato diversi messaggi alla ragazza: ma né lei né i familiari, che conosceva, gli avevano risposto. Il passaggio a casa di lei gli aveva restituito la dimensione di una definitiva frattura suggellata infine da un avviso di garanzia. In quanto ai guanti recuperati nel parcheggio, ha negato fossero appartenuti a lui.

A questo punto toccherà alla procura decidere chi in questa vicenda ha riportato cose inesatte. E, come sempre accade, saranno due le strade possibili: azione penale (richiesta di rinvio a giudizio). O elementi non sufficienti, cioè richiesta di archiviazione.

Andrea Colombari