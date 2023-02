"Mai più 6 mesi per un segretario"

"Quello che è certo è che se divento segretario nazionale del Pd non impiegheremo mai più 6 mesi per eleggere il vertice del partito". Tappa ravennate per il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nelle vesti di candidato alla segreteria nazionale. Appuntamento al Terminal container per una visita al porto ("Questo è lo scalo marittimo della regione, uno dei più importanti d’Italia. Qui c’è lavoro e coesione, così si attirano anche nuovi investimenti") per uno scambio di opinioni sulla situazione politica presenti, oltre a numerosi operatori portuali, il sindaco de Pascale, l’assessore regionale Corsini, il consigliere regionale Bessi e il segretario del Pd ravennate, Margotti. "Dopo l’ennesima sconfitta elettorale – commenta Bonaccini – l’umore dei nostri iscritti non è dei migliori. Ma c’è anche tanta gente pronta a ripartire. Noi dobbiamo stare in mezzo ai cittadini, ascoltare i problemi e dare risposte. L’altro giorno sono andato davanti a Mirafiori: mi hanno detto che non vedevano un dirigente del Pd da 10 anni. Io farò l’esatto opposto. Starò con la gente a parlare di lavoro, sicurezza, sanità, pensioni, istruzione, giovani. Come fanno i nostri amministratori locali". In serata cena con gli iscritti al circolo Pd di Piangipane.