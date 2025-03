"Mai più un caso come la chiusura della Zaffi"

La notizia pubblicata domenica dal Carlino, relativa alla chiusura della macelleria Zaffi in via Staggi a Porto Fuori, fa inevitabilmente discutere. "Un’attività giovane – dichiara il candidato sindaco della coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica Viva Ravenna Nicola Grandi –, costretta ad abbassare le serrande dopo appena un anno, travolta dall’isolamento causato dalla chiusura di via Stradone, che si trascina dal 19 ottobre scorso e che, anziché concludersi a marzo, è stata ulteriormente prorogata di 40 giorni. Un danno economico devastante, con un calo delle vendite del 40%, che ha colpito non solo la macelleria, ma anche ristoranti e altre attività della zona".

"Abbiamo già assistito – continua Grandi – alla sofferenza economica causata dalla chiusura del ponte sul Lamone a Grattacoppa, rimasto inaccessibile per oltre un anno e mezzo, con conseguenze gravi per le imprese di Torri e Savarna. Eppure, l’amministrazione continua a ignorare il problema, lasciando soli imprenditori e commercianti. In altre città, situazioni simili sono state affrontate con indennizzi e contributi economici: è successo a Bologna, per le attività danneggiate dal cantiere della linea rossa del tram. Ma a Ravenna, ogni proposta avanzata dal centro-destra è stata respinta".

"Nel nostro programma di mandato - conclude Grandi - prevederemo l’istituzione di un fondo comunale per risarcire le attività danneggiate da cantieri pubblici e da ritardi nella loro gestione. Inoltre, avvieremo un tavolo permanente con la Camera di Commercio per garantire un supporto tempestivo alle imprese in difficoltà".