Mai smettere di lottare. Domenico, 60 anni al top: "Peccato per le Olimpiadi"

Diploma da ragioniere, laurea in sociologia, quasi trent’anni con la divisa da Forestale con ruolo di comando e punta di diamante del settore investigativo sul variegato fronte ambientale e, come una vita parallela, da mezzo secolo Domenico Piccinini calca le pedane della lotta greco-romanae, dalla prima maglia con la mitica ‘Portuali’ ai titoli tricolore nelle categorie ‘Speranze’ e ‘Juniores’, e, a 25 anni, campione italiano assoluto; gli anni in Nazionale, le trasferte in giro per il mondo, poi la maglia del Corpo Forestale e infine la categoria dei Veterani con un palmares di otto ori mondiali, l’ultimo due settimane fa, tre argenti e tre bronzi. Da un mese Piccinini, per via dell’età ha appeso la divisa al chiodo, ma il lavoro (come le gare) prosegue essendo ancora impegnato nelle fasi processuali per i fatti su cui ha indagato.

Quaranta giorni fa ha compiuto i 60 anni, a metà ottobre ha portato a casa l’ottavo titolo mondiale categoria ‘E’: fisico ed entusiasmo non le mancano…

"Finché muscoli e scheletro reggono, io proseguo. Anche sei allenamenti alla settimana e pensi che fino al 20 settembre abbinavo tutto questo alla mia professione, ispettore, con ruolo di comandante, al Nucleo investigativo ambientale e agro alimentare del Corpo Forestale".

Cosa la spinge a continuare l’attività sportiva?

"In primo luogo la soddisfazione e non solo per quando vinco. Sentire che il corpo risponde è importante. E poi adesso che l’attività professionale quotidiana, a partire dal 21 settembre, è terminata per via di quello che da noi si chiama congedo illimitato, ovvero la pensione, mi serve anche per allontanare la malinconia, devo rimodulare questa parte della mia vita…il lavoro mi manca…E così dopo l’oro mondiale a Parenzo l’11 ottobre scorso, il mio prossimo obiettivo sportivo è il torneo di Las Vegas del 2025, mentre mi danno quotidiana soddisfazione gli allenamenti, alla vecchia palestra dei Portuali, assieme alle giovani leve che mi ritengono un importante esempio da seguire…"

Cos’è il torneo di Las Vegas?

"È aperto agli atleti dai 25 ai 70 anni. Ho già vinto nel 2018 e nel 2019. Gli atleti più forti sono russi e bulgari…peccato che i russi vengano ora interdetti dalle gare".

Lo sport per lei significa tanto…

"È parte della mia vita, ma non l’ho mai anteposto agli affetti, alla famiglia…fu proprio perché conobbi Monica, mia moglie che, quando ero a Roma, al Centro Sportivo della Forestale…chiesi di avvicinarmi a Ravenna. E parimenti altrettanto parte importante di me è stato il lavoro".

Lei è nato a Ravenna, se non erro…

"Oh, sì. Il babbo, Giuseppe, era dipendente della Callegari, un campione di podismo…mentre la mamma, Gabriella, era dipendente comunale. Forse lei non lo sa, ma di cognome fa Ancisi, è la sorella di Alvaro…E ho una sorella, Sonia, anche lei corre. Insomma, una famiglia di sportivi attivi…".

Lei quando ha iniziato a fare sport?

"A nove anni, giocavo a calcio, poi a dodici, nel ‘76, su indicazione di mio zio, cominciai con la lotta nei Portuali. L’allenatore era Carlo Bezzi, fondatore della sezione lottatori. Due settimane di corso e subito in gara, arrivai terzo. Poi vinsi agli interregionali e l’anno dopo, nel ‘77, i il titolo tricolore di categoria, a Firenze. Nel 1980 fui convocato in Nazionale e mi mandarono subito ai mondiali cadetti a Stoccolma". Per un sedicenne una grande soddisfazione!

"Per me fu una sofferenza, avevo il terrore dell’aereo, oltretutto all’epoca i velivoli non erano affollati come oggi, c’erano tanti posti vuoti… e poi sarei dovuto restare un mese lontano da casa, dagli amici, dai compagni di scuola, frequentavo ragioneria.Dopo Stoccolma ci fu la Francia, dove vinsi, poi nel 1982, dopo il titolo italiano ‘speranze’, andai ai mondiali a Colorado Springs e mi piazzai sesto. Nel 1983 il diploma da ragioniere e subito dopo il lavoro, stagionale in banca, Cassa di Risparmio e Banca Popolare, a Milano Marittima. Ricordo che nell’agosto del 1986 ci fu una rapina, ben frequenti all’epoca…tre banditi, armati di pistola, roba da pochi secondi, rapinarono 140 milioni!"

Poi è arrivato il primo titolo tricolore assoluto…

"Avevo 25 anni, le gare si tennero alla palestra Lucchesi a Faenza. Mi piange il cuore quando penso al disastro provocato alla struttura e al quartiere dalle alluvioni…".

Si avvicinavano le olimpiadi di Barcellona 1992

"Mi licenziai dalla Jacorossi, dove lavoravo da un po’ ed entrai a far parte della Nazionale di lotta come titolare. Per un anno partecipai a tutti i tornei internazionali, ma quando fu il momento delle designazioni per le olimpiadi, il Ct della nazionale escluse le categorie 68 e 74 kg, le mie categorie. Fu un colpo micidiale per me! Fortuna volle…" …Che il Corpo Forestale la contattasse!

"Volevano che entrassi nella loro squadra: così feci domanda, mi ammisero al corso, a Città Ducale, per allievo guardie forestali e nel 1992 entrai a far parte del Centro Sportivo Forestale, e così ho potuto partecipare a numerosi tornei. Nel ‘93 incontrai Paola, che poi sposai, e chiesi di potermi avvicinare a Ravenna. E così fu, nel 1996: cominciava per me il lavoro da Forestale. Fui destinato al Gruppo meccanizzato antincendio a Marina, quanti incendi dolosi spenti nella pineta di Classe. Poi il Gruppo fu soppresso e passai al Comando stazione di Marina dove sono rimasto fino al 2011".

Quando andò al corso per diventare ispettore…

"Esatto. E come ispettore passai al Nucleo investigativo ambientale, agroalimentare e forestale, in viale Santi Baldini e poi nel 2015 fui nominato comandante della stazione in via San Mama, una sede che non molti conoscono. Nel 2016, come si sa, siamo diventati Carabinieri Forestali".

Da tempo siete un Corpo specializzato sul vasto fronte dei reati ambientali, il traffico di rifiuti e tanto altro, settori in cui lei ha condotto non poche indagini…

"A cominciare, per citare alcune delle più importanti, da quella, nel 2013, sulla trasformazione di terreni agricoli a Porto Fuori in aree per la logistica 3 e 4 del porto, progetto poi sospeso; nel 2016 ho condotto l’indagine per disastro ambientale in relazione alla realizzazione della centrale idroelettrica nel Savio a Mensa Matellica… come ricorderà erano franati gli argini a monte della diga. Il processo è ancora in corso. E nel 2018 altra indagine connessa a una centrale idroelettrica, quella sul Ronco a San Bartolo dove nel crollo della diga morì un tecnico…"

Carlo Raggi