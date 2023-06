"Mai tramato con Stefano: ero con Danilo"

Aveva iniziato a lavorare per il dottor Molducci "il pomeriggio del 2 luglio 2019. Lui era autonomo: ma a fine gennaio 2021, dopo avere preso il covid, ha smesso di camminare". Ieri mattina anche la badante del defunto ha deciso di sottoporsi a esame. "Io mettevo le medicine vicino al comodino del letto - ha spiegato - e lui le prendeva da lì". Ha qui specificato che "non sapevo che assumeva benzodiazepine". Del resto in quella casa "era pieno di farmaci". Sui rapporti padre-figlio, ha ricordato che "Molducci certe volte urlava: diceva che voleva i soldi indietro". Sul giorno della morte, ha ricordato di essersi spaventata e di avere chiamato il 118 "quando ho visto le sue mani con unghie scure". E "quando sono andata ad aprire la porta" ai sanitari, "lui respirava ancora". La donna ha aggiunto di essere rimasta shoccata per la perquisizione per le ricette compilate su richiesta del dottore: "Mai tramato con Stefano: ero dalla parte di Danilo, del mio badato". Dal figlio, ha negato di avere ricevuto soldi: solo un prestito da 400 euro, "poi restituiti", e 25 mila euro per spese legali. Sempre ieri ha preso la parola l’investigare Samuel Suelotto incaricato per fare luce sui conti.