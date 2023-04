"Mai vista una grandinata così violenta"

"Nella zona in cui risiedo non mi era capitato di assistere ad un fenomeno di simile intensità e durata. In poche decine di minuti i campi si sono letteralmente imbiancati, con alcuni chicchi di grandine del diametro addirittura di 5-6 centimetri e forse qualcosa in più. Un vero e proprio disastro". Così Sergio Rizzi, imprenditore agricolo che risiede in via Merlo alle porte di Conselice, praticamente al confine con il territorio comunale di Massa Lombarda, commenta la fitta grandinata che si è abbattuta nel primo pomeriggio di domenica a nord ovest della nostra provincia.

Fenomeno che ha interessato diverse aree dei Comuni di Massa Lombarda e Sant’Agata nonché la parte a sud ovest di di Conselice. Rizzi, che possiede 19 ettari di terreni coltivati prevalentemente a vigneto e a seminativi, spiega che "diversi episodi di grandine simili e talvolta più intensi rispetto a quelli di domenica si erano purtroppo registrati negli anni, in particolar modo nei vicini territori di Sant’Agata e di Massa Lombarda, risparmiando nella stragrande maggioranza dei casi la zona in cui risiedo".

L’altro giorno invece, "per una quarantina di minuti anche qui è stato un disastro. La grandinata ha tranciato diversi germogli delle viti arrecando danni di un certo rilievo, con una perdita di produzione che potrebbe ad occhio e croce oscillare tra il 20 ed il 30 per cento – continua –. Per quanto riguarda invece le bietole portaseme (i cosiddetti ‘bietolotti’), si dovrà attendere per avere un quadro più chiaro relativo ad eventuali danni".

Segnalazioni di danni particolarmente ingenti arrivano ovviamente anche dalle zone a nord ovest della provincia, più duramente colpite, con frutteti quasi del tutto compromessi ed orticole e seminativi seriamente danneggiati. Intanto, come riferito ieri su queste colonne, Coldiretti Ravenna sta invitando gli associati a segnalare i danni subiti. Successivamente verrà interpellata la Dirigenza territoriale per l’Agricoltura della provincia di Ravenna chiedendo una rapida e puntuale verifica della situazione al fine di accertare le reali perdite economiche e fondiarie subite.

Tornando alla grandinata di domenica, se si aggiungono le gelate tardive della scorsa primavera, la generale scarsità di precipitazioni e il rincaro dei costi di produzione (gasolio, ‘trattamenti’, mezzi tecnici di produzione, energia elettrica, imballaggio e trasporti), si comprende il motivo per cui, per un settore trainante dell’economia nazionale come è quello dell’agricoltura, sembra davvero non esserci quasi mai pace.

Luigi Scardovi