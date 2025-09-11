"Mai voluto offendere i cittadini alluvionati, venite a vedere la rassegna"

Il flash mob organizzato dai comitati alluvionati del territorio sabato sera, in occasione dello spettacolo di apertura del festival ‘Acqua’, si terrà in piazza Baracca, di fronte alla Rocca di Lugo, a pochi passi dal palco in cui Stefano Accorsi darà vita alla "conferenza immaginaria" organizzata all’interno del Pavaglione. In questo modo i manifestanti potranno distinguersi dal numeroso pubblico atteso ad assistere allo spettacolo ad ingresso gratuito. Il festival ‘Acqua’, in programma fino al 5 novembre, si pone come obiettivo quello di offrire un’"occasione di riflessione" sui temi del cambiamento climatico. Agli undici eventi previsti si accede a pagamento tramite l’acquisto di un biglietto a 5 euro, tranne per quello di inaugurazione.

Intanto la presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Elena Zannoni risponde in merito alle perplessità suscitate dalla rassegna artistico-culturale. "Abbiamo recepito le perplessità manifestate da alcuni cittadini su questo festival – dice – e sappiamo che in occasione della serata inaugurale ci sarà una manifestazione silenziosa ai piedi del monumento di Baracca, contestuale allo spettacolo. Vorremmo invitare i cittadini ad assistere alla rassegna (il primo spettacolo è gratuito), per avere tutti gli elementi fondamentali per maturare un giudizio, critico o meno, in merito".

La rassegna artistico-culturale ‘Acqua’ è dedicata al tema del cambiamento climatico e "rappresenta una importante opportunità di mantenere alta l’attenzione sui temi inerenti l’adattamento del territorio e la sicurezza idrogeologica – continua Zannoni –. Una occasione per approfondire le cause e gli effetti di alcuni fenomeni inediti per queste zone che non hanno riguardato solo l’alluvione ma anche il manifestarsi di periodi di siccità e fenomeni meteorologici estremi (tornado, grandinate violente, eccetera)".

"La produzione dello spettacolo, l’organizzazione e l’Unione dei Comuni non hanno mai avuto intenzione di offendere i cittadini alluvionati, anzi l’intento è sempre stato quello di riflettere insieme e di tenere sempre acceso il faro dell’attenzione su quanto è accaduto – conclude la presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna –. Il ripetersi in tutto il territorio nazionale e non solo di eventi simili può spostare l’attenzione lontano dalle ferite ancora aperte in Romagna. Per scongiurarlo ci impegniamo a organizzare, parallelamente agli interventi di ripristino e miglioramento, momenti di approfondimento e diffusione di informazione, come accadrà, per esempio, lunedì 15 settembre alle 18.30 a Castel Bolognese con la presentazione del piano di interventi sul bacino del Senio".

Al termine dello spettacolo, inoltre, è sempre previsto uno spazio dedicato alle domande inerenti il contenuto della "conferenza immaginaria", che vuole raccontare come si svilupperà il mondo da qui a cent’anni rispetto a crisi climatiche sempre più grandi, a cui risponderanno il protagonista Stefano Accorsi e lo scienziato e autore Giulio Boccaletti.