Maioliche, chiude il negozio ’C&A’. Nel centro commerciale 8 spazi vuoti

Era il 4 giugno 2009, oltre sedici anni fa. Una vita, nel mondo del commercio: prima di internet, prima dell’esplosione del fast fashion. Quel giorno all’inaugurazione delle Maioliche arrivarono in 20mila, in fila davanti all’ingresso già mezz’ora prima dell’apertura e intasando il traffico. Era il sapore della novità. Quel giorno apriva i battenti anche il grande punto vendita di abbigliamento C&A, tra gli spazi più estesi. Un’area che ora occupa circa 1.500 metri quadrati, ma che già dopo la pandemia ha riaperto in uno spazio ridotto. E che da febbraio chiuderà, lasciando a casa una decina di dipendenti: "Tutta la catena sta uscendo dall’Italia – dice Laura Poggi, direttore leasing e digital del gruppo Igd, che gestisce le Maioliche – ma siamo in trattativa con due gruppi per quello spazio, una media superficie".

L’impressione generale è che negli ultimi anni il centro commerciale abbia sofferto. Al momento dell’apertura c’erano 50 negozi. Ora sono 40 (Ipercoop compresa) a cui si sommano 8 spazi vuoti. Percorrendo le gallerie risulta anche evidente una trasformazione relativa alla grandezza degli spazi: meno negozi, ma più grandi. Tra chi si è espanso ci sono H&M e recentemente anche New Yorker. La formula sembra funzionare, considerato che tra le attività più longeve ci sono quelle esterne (come Maison du monde, Decathlon e Bricofer), che occupano superfici molto grandi. Al contrario l’Ipercoop qualche anno fa si è rimpicciolita, rinunciando alla parte con articoli per la casa e tecnologici: in quello spazio poi è arrivato Pepco.

Qua e là si aprono delle ferite. Accanto a H&M ci sono da tempo due spazi vuoti. Lo stesso vicino a Deichmann, di fronte alla tabaccheria di Lorenzo Babini: "Io di lavoro ne ho anche troppo, ma per i negozi è calato molto – dice –. La gente c’è, ma i soldi sono sempre meno. Gli spazi vuoti non aiutano. Qui di fronte c’erano un’agenzia di viaggi, che è chiusa dai tempi del covid, e un negozio di abbigliamento che si è spostato in un altro centro commerciale".

Per rendere meno evidenti le mancanze, qua e là gli spazi vuoti sono stati coperti con foto scenografiche di Faenza. Nell’area centrale dedicata al cibo presto aprirà la catena ’La piadineria’: alcuni pannelli annunciano che si cerca personale, con tanto di qr code per candidarsi. Lo spazio è quello in cui prima si trovava Bottega verde. Negli anni in questa zona ha chiuso anche la pizzeria Camst, dove recentemente ha aperto Arcaplanet, e nel punto in cui prima si trovava il bancone sono stati posizionati alcuni armadietti per il ritiro delle merci ordinate su Amazon. Poco distante si apre l’area bimbi.

Tra i negozianti c’è chi si lamenta: "Per un piccolo spazio sono arrivato a pagare 5.000 euro di affitto – dice un commerciante che preferisce restare anonimo –. Tecnicamente il canone giusto sarebbe il 10% del fatturato, ma io sono arrivato a pagare il 18%. Ho anche fatto notare che chiudendo mezz’ora prima, alle 20, si verrebbe molto incontro alle esigenze dei negozianti: l’ultima mezz’ora non c’è nessuno, le spese sono tante". Da circa un anno l’orario di apertura delle Maioliche è già calato di mezz’ora, dalle 21 alle 20.30.

Laura Poggi, direttore leasing e digital del gruppo Igd che gestisce il centro commerciale, nega che ci sia una crisi. E spiega che le Maioliche sta cambiando pelle: "Abbiamo un portafoglio di 48 centri commerciali, la nostra visione è ampia. In Italia si registra in generale un +4% negli ingressi, per quel centro è +4,9%: un buon dato. E questo anche grazie alla nuova direttrice, che ha lavorato molto sugli eventi. Da gennaio a oggi ne ha organizzati 50, tutti orientati verso le famiglie, perché abbiamo visto che quello è un target che risponde bene in quel centro commerciale. Il fatturato è in crescita del 5,6%". Gli spazi vuoti, però, ci sono: "Sono 8 i punti vendita sfitti, circa 700 metri quadrati su 30mila totali, un dato basso. Abbiamo due punti vendita in apertura: la Piadineria e una pizzeria. In generale c’è molta richiesta di grandi superfici, che sono anche quelle che attirano la clientela anche da lontano, soprattutto nel weekend. E ci sono molte famiglie: abbiamo in media 600 ingressi al mese nell’area bimbi, un dato più alto anche di quello delle Befane a Rimini. Puntiamo su eventi legati a quel mondo".

L’impressione è che dopo anni in cui il centro commerciale ha arrancato, ora cerchi una nuova identità per allargare la propria clientela oltre i confini del territorio faentino.

Sara Servadei