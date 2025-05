Malamovida, Cervia è sola. E attende il Prefetto

Il caso malamovida torna a infiammare il dibattito pubblico e a scuotere le notti di Milano Marittima. Nell’ultimo fine settimana si sono registrati nuovi atti vandalici contro uno stabilimento balneare, confermando che il problema delle bande giovanili che arrivano da fuori città non è né sporadico né cessato. Anzi, l’emergenza pare ormai sistemica. Ma una novità significativa irrompe nella gestione dell’ordine pubblico: sabato sera, alla stazione ferroviaria di Cervia, è andato in scena un intervento inedito. Un’azione coordinata tra Carabinieri e Polizia Locale ha portato al controllo di circa quaranta giovani – i cosiddetti “maranza”, per lo più immigrati di seconda e terza generazione – sbarcati dal treno delle 22.37 proveniente da Milano e in trasito da Bologna. Tutti sono stati identificati, tre di loro sanzionati per possesso e consumo di alcolici in luogo pubblico dopo le ore 22, condotta punita dal regolamento di polizia urbana del Comune di Cervia con una sanzione amministrativa fino a 500 euro. Non si tratta tecnicamente di un respingimento, ma di una forma di contenimento e deterrenza forte, anche perché l’Arma dei carabinieri ha intenzione di attuare questo tipo di presidio per tutta l’estate.

Il senso dell’operazione è evidente: impedire che gruppi potenzialmente problematici arrivino a trasformare le notti di Milano Marittima e Cervia in scenari di caos, violenze, furti e danneggiamenti. La Costituzione tutela la libertà di circolazione dei cittadini, e per impedire l’accesso a qualcuno servono provvedimenti ben precisi come fogli di via o ordini di allontanamento. Ma la pressione operativa messa in campo può rivelarsi uno strumento efficace per scoraggiare comportamenti devianti. Esperimenti simili erano già stati messi in atto negli anni passati, con servizi interforze che avevano coinvolto anche Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Tuttavia, oggi Cervia si trova a operare in condizioni isolate, dal momento che il coordinamento interistituzionale non appare ancora strutturato. Proprio per questo motivo da più parti si alza una richiesta forte al prefetto Raffaele Ricciardi, finora silente: serve un tavolo permanente e un coordinamento vero tra tutte le forze dell’ordine. Anche perché, per quanto importante, l’azione dei carabinieri da sola non può bastare a contenere un fenomeno tanto complesso e mutevole.

La politica intanto si muove: domani sera è in programma un consiglio comunale e nelle ultime ore si moltiplicano le riunioni dei capigruppo per cercare una sintesi. Una proposta di ordine del giorno della maggioranza è stata messa sul tavolo, seguita da una controproposta dell’opposizione. Stasera è previsto un nuovo confronto per trovare un testo condiviso, che potrebbe rappresentare il primo segnale unitario della città nella richiesta di un rafforzamento della presenza statale.

Lorenzo Priviato