Malamovida. L’allarme del Sib: "Adesso basta"

Non è finito ancora il ponte del 25 aprile e arriva lo sfogo per alcuni episodi, che rientrano in una situazione già fatta presente da mesi da associazioni di categoria, imprenditori e residenti di Milano Marittima.

A parlare è Gino Guidi, presidente Sib Ascom Cervia nonché albergatore e bagnino. "Degrado in spiaggia: la vera Milano marittima pretende rispetto. La località è sempre stata una delle perle della riviera, famosa per l’ospitalità autentica, la qualità delle sue spiagge e il sano divertimento. Un luogo dove residenti, operatori turistici e turisti convivevano in armonia, grazie a una tradizione di accoglienza fatta di semplicità, buon cibo e rispetto per il territorio. Oggi, purtroppo, questa realtà è profondamente cambiata".

Ancora: "Street bar improvvisati, ordinanze permissive e deroghe hanno trasformato la spiaggia – soprattutto nei weekend – in una discoteca a cielo aperto.

Il risultato è evidente: degrado, atti vandalici, comportamenti incivili, giovani ubriachi che non rispettano persone, regole né ambiente".

Sempre caldo il tema delle ordinanze che hanno non hanno ristretto – come richiesto da molti – le maglie per le feste in spiaggia, senza considerare la deroga concessa in alcuni giorni durante le festività in favore degli stabilimenti balneari. "Ogni anno le ordinanze comunali vengono emanate a ridosso della stagione estiva, senza il tempo necessario per un confronto costruttivo. Così residenti, bagnini, albergatori e commercianti si trovano a subire decisioni che penalizzano chi ama davvero Milano Marittima. Come presidente del Sib Ascom voglio sottolineare che il nostro lavoro è stato completamente snaturato: anziché occuparci esclusivamente della accoglienza e sicurezza dei bagnanti, siamo costretti a fronteggiare situazioni di degrado, disordine e vandalismo. Mi unisco al grido della comunità: le ordinanze devono essere cambiate, come richiesto da associazioni di categoria e dai cittadini. È ora di restituire a Milano Marittima il decoro, la sicurezza e il rispetto che merita. Questa situazione non è più tollerabile. Non lo è per la comunità, non lo è per i residenti, per i bagnini, per gli albergatori e per tutti coloro che hanno a cuore Milano Marittima".

Guidi si rivolge "all’amministrazione: le ordinanze devono essere cambiate. È tempo di restituire dignità, decoro e sicurezza a un luogo che merita di essere difeso e valorizzato, non abbandonato. E non possiamo pensare che la soluzione sia chiedere continuamente l’intervento delle forze dell’ordine: non è possibile pretendere che siano sempre presenti a presidiare ogni angolo della spiaggia o della città. Serve prevenzione, buon senso e regole chiare, condivise e rispettate".

