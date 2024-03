Malata e viaggiatrice. Storia da ascoltare

’In viaggio con...Affrontare il cancro e scoprire il mondo’ è il titolo dell’incontro in programma oggi alle 20.45 in biblioteca. Annalisa Razzini racconterà la sua storia, quelle di una persona che scopre di avere un tumore e si mette a viaggiare. Un viaggio dove gni passo è una conquista, ogni destinazione raggiunta una vittoria. Ogni nuova avventura diventa un messaggio di speranza e un inno alla vita. La serata è realizzata con il patrocinio dello IOR, in collaborazione con Viaggi Manuzzi e l’Associazione Volontari e Amici dello IOR. L’evento è aperto a tutti e ad ingresso libero.