Malattie da zanzare West Nile negli uccelli

Il cambiamento climatico e il riscaldamento dell’Europa comportano anche un aumento delle zanzare e un maggior rischio di contagi e morti da malattie infettive. È l’allarme del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che segnala valori record lo scorso anno in Italia per il virus del Nilo occidentale, con 723 casi, un terzo di quelli da contagio locale registrati in Europa (1.112), sui 1.133 casi totali e 92 decessi segnalati. L’Istituto Superiore di Sanità fa sapere intanto che sono salite a tre le province italiane con dimostrata circolazione del virus del West Nile e tra queste c’è anche Ravenna.

In Provincia di Catania è stata confermata la positività in pool di zanzare, mentre nelle Province di Varese e di Ravenna è stata confermata la positività in uccelli. Da inizio maggio non sono stati segnalati comunque in Italia casi confermati nell’uomo, dopo la forte epidemia dello scorso anno, di cui ricorda anche l’Ecdc. Tra giugno e novembre 2022 si erano registrati 588 casi con 37 decessi (295 i casi nella forma neuro-invasiva).