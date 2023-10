Malattie polmonari. Si chiude il corso

Si chiude oggi al Circolo Ravennate e dei Forestieri la decima edizione del corso ’Transbronchial cryobiopsy in diffuse parenchymal lung disease’ (’Criobiopsia transbronchiale nella malattia parenchimale diffusa’), evento in lingua inglese. Ideatore e direttore del corso è Venerino Poletti, professore presso l’Università di Bologna e l’Aarhus Universitet in Danimarca nonché direttore del Dipartimento medicine specialistiche all’ospedale Morgagni di Forlì. Il corso rappresenta un fiore all’occhiello dell’associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri – Italian Thoracic Society. "Sono molto orgoglioso di questo corso che si tiene con cadenza annuale a Ravenna dal 2014 – sottolinea Venerino Poletti –, i temi trattati sono tanti: le malattie polmonari diffuse e un’innovativa metodica diagnostica che si basa sul prelievo di tessuto polmonare con criosonde. Nel 2014 questo approccio diagnostico veniva considerato rivoluzionario e guardato con sospetto e ritenuto meno efficace rispetto all’accesso chirurgico tradizionale. Le ricerche sono state condotte con impegno dai miei collaboratori e in particolare dalla dottoressa Claudia Ravaglia e dalla professoressa Sara Tomassetti nel reparto di Pneumologia che io dirigo, in collaborazione con la radiologa toracica Sara Piciucchi e l’anatomopatologa Alessandra Dubini, entrambe in forza presso l’ospedale Morgagni: il lavoro collettivo ha portato a importanti pubblicazioni su riviste di grande impatto nel panorama scientifico".