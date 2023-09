"Male l’assessore sui parcheggi in via Jelenia Gora"

Per il gruppo consiliare Romagna Cervese è insoddisfacente e tardiva la risposta arrivata dall’assessore Enrico Mazzolani "dopo ben 38 giorni di vana attesa". I consiglieri Gianluca Salomoni e Monica Garoia avevano sollevato alcune criticità alla sosta in via Jelenia Gora. Nella risposta, l’assessore Mazzolani risponde che "la situazione segnalata è ben nota all’Amministrazione tant’è che la Polizia Locale effettua ripetute attività di perlustrazione e controllo anche su via Jelena Gora e nel periodo giugno-agosto 2023 risultano accertate 48 violazioni, la maggior parte per divieto di sosta".