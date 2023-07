Malelingue, la cattiveria nelle parole

La lingua italiana definisce la malalingua come "Persona sempre pronta a sparlare del prossimo con malevolenza" oppure "Persona pettegola e maldicente". Il dialetto romagnolo va giù in modo più pesante: "Mêla lengva, trèsta tësta, pèz che rêgan e timpësta" (Mala lingua, trista testa, peggio che uragano e grandine). Altrettanto forte è un’altra definizione: "Lengva ch’taja e ch’cusès, pèz che vèpar o bès" (Lingua che taglia e cuce, peggio che vipere o biscie). Certo è che la maldicenza si configura in un atteggiamento o comportamento ostile che si manifesta col parlar male del prossimo, come asserisce un terzo proverbio: "La lengva l’è sénz’òs, mo la taja i pèn adòs" (La lingua è senz’osso, ma taglia i panni addosso).