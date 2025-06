Malika Ayane dà la sveglia. All’alba un concerto da ricordare

Piazza Garibaldi gremita ieri mattina alle 6 per ascoltare il concerto di Malika Ayane, organizzato all’interno del CaterRaduno, la festa di Caterpillar e Rai Radio 2. La cantautrice italiana dalla voce inconfondibile non ha tradito le attese, incantando i tanti presenti. Il CaterRaduno non si ferma, con gli ultimi due giorni di eventi. Oggi appuntamento alle 10 con le Storie radiofoniche in un giro di giostra. Sulla ruota panoramica di Cervia saliranno i protagonisti di alcune delle vicende più straordinarie incontrate in un anno di Caterpillar e una serie di personaggi che racconteranno la Cervia più autentica. A seguire, alle 15.30 nella sala di Piazza XXV Aprile la proiezione del film GEN_ di Gianluca Matarrese, sul lavoro straordinario di un “medico che fa nascere e rinascere”, il dottor Maurizio Bini dell’Ospedale Niguarda di Milano. Nel pomeriggio alle 18, è atteso l’arrivo in Piazza Garibaldi di Don Luigi Ciotti: risveglio delle coscienze, visione, comunità, solidarietà, accompagnati da HardCoro il grande coro pop-up per Libera. Aperto a tutti, pensato per riscoprire il senso di comunità attraverso il canto collettivo, sarà un’esperienza corale, basterà presentarsi e cantare.

E per finire sul grande palco di piazza Garibaldi dalle 21.30 si avvicenderanno sul palco Emma Nolde e La Niña per una grande serata di musica. Domani gran finale dalle 11 in piazza Pisacane con il gruppo di lettura di Caterpillar, insieme a Simonetta Bitasi, ospiti Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone con Opera omnia. E per la prima volta al CaterRaduno anche uno spazio dedicato ai più piccoli con laboratori radiofonici per bambine e bambini: oggi dalle ore 17.30 ai Magazzini del Sale i giovani volontari della Radio Social Coast di Cervia accoglieranno gli ascoltatori in erba con le incursioni di Massimo Cirri e Sara Zambotti. Anche quest’anno l’immagine inedita ed originale del CaterRaduno 2025 per sostenere Libera sarà di Alessandro Baronciani. Rai Radio 2 si conferma con Caterpillar una vera comunità di ascoltatori uniti da valori condivisi come la pace, la sostenibilità, l’inclusione.

