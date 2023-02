Malore alle prove, muore tenore ucraino

Tragedia sul palco martedì sera al cineteatro ’Silvio Pellico’ di Sarsina, nel Cesenate. Il tenore ucraino Oleh Yarovyi è morto durante le prove del concerto che sarebbe andato in scena alle 21. Yarovyi è crollato a terra dopo aver finito di cantare: immediati i soccorsi, ma per l’artista ucraino di 46 anni non c’è stato nulla da fare. Sul palco per le prove c’era anche la moglie, la soprano Nataliia Krasovska, che si sarebbe dovuta esibire con lui. Il concerto di martedì sera è stato ovviamente annullato.

Yarovyi e la moglie erano stati costretti alla fuga dall’Ucraina l’anno scorso e a chiedere asilo come profughi di guerra in seguito all’invasione russa del loro Paese, giusto un anno fa. Un esilio forzato in Italia, a Ravenna, per Oleh Yarovyi, tenore, Nataliia Krasovska, soprano, Oleksandra Zinchenko, violinista, professionisti e vincitori di vari concorsi e premi internazionali, riusciti a mettersi in salvo grazie a Ravenna Solidale, al Ravenna Festival e alla moglie del maestro Riccardo Muti, Cristina Mazzavillani, che ne aveva raccolto il grido di aiuto. La famiglia di Yarovyi aveva quindi deciso di vivere a Ravenna insieme al figlio 8 anni. Qui Oleh e Nataliia, che prima della guerra facevano parte del prestigioso teatro di Kiev, erano entrati a far parte del coro lirico Calamosca. E la sera di San Valentino si sarebbero dovuti esibire a Sarsina per una ’Serata di lirica’ a sostegno degli artisti ucraini costretti a lasciare il loro paese.

Arrivati lo scorso 6 aprile grazie all’iniziativa umanitaria di Ravenna Solidale, che era andata ad accogliere i profughi del Teatro di Kiev al confine polacco, Oleh e la sua famiglia vivevano ancora nell’ex Casa del Clero che li aveva ospitati. Faceva parte del coro, che al momento dell’abbraccio con la delegazione ravennate aveva intonato gli inni di Mameli e ucraino, destando molta commozione. Ravenna Solidale si è detta disponibile a fornire un ulteriore sussidio, anche riguardo a spese e organizzazione dei funerali. Oleh Yarovyi sarà cremato.