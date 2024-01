Malore durante il ping pong. Soccorsi immediati, salvato

Una storia a lieto fine, grazie all’arrivo tempestivo dei soccorsi, quella successa nella serata di giovedì durante l’allenamento serale della società Tennistavolo Acli Lugo presieduta da Piero Nostri. Alle 20, a pochi minuti dall’inizio della sessione riservata agli adulti, organizzata nella palestra delle scuole medie Gherardi, uno degli iscritti di 64 anni ha accusato un malore ed ha perso conoscenza. Come previsto, alcuni associati erano in possesso della certificazione BLSD, necessaria per prestare un primo soccorso con l’uso del defibrillatore. Appena si sono resi conto della grave situazione, gli associati qualificati si sono mossi per praticare il massaggio cardiaco, mentre altri hanno attivato il 118. Il defibrillatore, estratto dalla teca, non è stato però utilizzato. L’arrivo dei sanitari soccorritori è stato talmente immediato che nessuno degli associati qualificati è riuscito a metterlo in uso. L’infortunato ora sta bene. Trasportato immediatamente all’ospedale di Ravenna, è stato ricoverato nel reparto di cardiologia dove ha subito un intervento chirurgico alle arterie. Il defibrillatore disponibile nella palestra delle Gherardi è stato richiuso e riposto nel suo espositore. Ora resta soltanto da sostituire il vetro di protezione che, nella concitazione legata all’evento, è stato spaccato.

Monia Savioli