Malore fatale mentre gioca alle slot. Muore un anziano

Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di una sala bingo-slot alle Bassette, in via Achille Grandi. Un uomo ultrasettantenne, mentre giocava alle macchinette, ha improvvisamente accusato un malore. Resosi conto della gravità della situazione, ha cercato di raggiungere l’uscita, ma è crollato a terra privo di sensi. Le persone presenti hanno immediatamente chiamato il 118, che è intervenuto con un’ambulanza e un’auto con medico a bordo. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunte anche le volanti della polizia (foto) per eseguire gli accertamenti necessari e chiarire le circostanze dell’accaduto.