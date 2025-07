Malore nel cantiere dell’Ausl. Operaio crolla per il caldo. I sindacati: "Non più tollerabile"

Un altro grave episodio legato al caldo estremo ha colpito il mondo del lavoro. È accaduto ieri mattina a Ravenna, in via Antica Milizia, nel cantiere per la realizzazione della futura Casa di Comunità dell’Ausl Romagna. Ironia della sorte, proprio un presidio sanitario dedicato alla salute di prossimità si è trasformato in teatro di un dramma legato alla mancanza di adeguate tutele per chi lavora in condizioni ambientali proibitive. Poco dopo le 10, un operaio si è accasciato improvvisamente al suolo, privo di sensi. Secondo quanto riferito dai colleghi presenti, non avrebbe riportato traumi da caduta né lesioni da impatto: il crollo sarebbe stato provocato da un probabile colpo di calore, in una mattinata già segnata da temperature torride e umidità soffocante. L’uomo si trovava su un’impalcatura, da cui sarebbe caduto durante il malore.

Immediata la reazione dei compagni di lavoro, che hanno interrotto ogni attività, lasciato il cantiere – cosa che l’Ausl smentisce – e allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e un’auto medica: le condizioni dell’operaio sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo è ricoverato nel reparto di chirurgia d’urgenza, in prognosi riservata.

Fino alla tarda mattinata di ieri, sul luogo dell’incidente non si sono visti né ispettori della medicina del lavoro né forze dell’ordine. Non è escluso che nei prossimi giorni l’Ausl o gli enti preposti aprano un’indagine per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto delle normative sulla sicurezza, in particolare quelle legate alla tutela dei lavoratori nei periodi di caldo eccezionale.

Il malore di ieri non è un caso isolato. In questi giorni i pronto soccorso della Romagna stanno registrando un aumento significativo di accessi per colpi di calore, disidratazione e malesseri da sforzo. E proprio nei cantieri, dove l’esposizione al sole e lo sforzo fisico si sommano, il rischio si moltiplica.

Di fronte a questa ennesima emergenza, arriva duro il commento dei sindacati di categoria. Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Ravenna parlano senza mezzi termini di "situazione intollerabile". "Gli operai stanno cadendo come mosche sui cantieri – denunciano – e non possiamo più accettare che la loro vita sia messa a rischio dalla mancanza di sicurezza e dalle condizioni climatiche estreme".

I sindacati sottolineano come il cambiamento climatico stia già avendo effetti concreti e devastanti sul lavoro, in particolare per chi opera all’aperto. "Anche nell’eventualità di un colpo di calore – si legge nella nota – un lavoratore non dovrebbe mai cadere da un’impalcatura costruita a norma. Le imprese devono adottare tutte le misure previste per tutelare i lavoratori: acqua, aree d’ombra, orari flessibili, pause più frequenti. Tutto ciò non è un lusso, ma un diritto".

Il messaggio delle organizzazioni sindacali è chiaro: occorre agire subito, senza più rinvii. "Chiediamo agli organi ispettivi di intensificare i controlli nei cantieri ad alto rischio, come previsto dal protocollo dell’Emilia-Romagna. Non possiamo più tollerare che i lavoratori siano costretti a rischiare la vita per svolgere il proprio lavoro. È giunto il momento di agire con decisione e determinazione".

Lorenzo Priviato