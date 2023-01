Maltempo Ravenna, allagamenti a Lido Adriano e Lido di Savio

Neve e maltempo in Emilia Romagna: famiglie isolate a Rimini, a Riccione esonda in Rio Melo. Nuova allerta meteo

Ravenna, 23 gennaio 2023 – Prosegue incessante l’ondata di maltempo in Emilia Romagna e che sta provocando allagamenti sul litorale romagnolo. Nel Ravennate, il fenomeno di ingressione marina sta interessando in particolare Lido Adriano, Lido di Savio e la zona nord di Casalborsetti, monitorate dalle squadre della polizia locale, della protezione civile e del vigili del fuoco; quest’ultimi, intervenuti sulle alberature pericolanti.

Ravenna, chiuso ponticello via Trieste per Scolo Lama; albero danneggiato in via Faentina

Leggi anche: Che cos'è una mareggiata e cosa fare in caso di allerta in Emilia Romagna

Nel corso delle operazioni l’acqua sta lentamente defluendo: riapre così il tratto di viale Petrarca, ma restano chiuse per precauzione via Trieste, in prossimità dello scolo Lama, e via della Cooperazione a Casalborsetti, eccettuati i residenti. Anche le dighe foranee sono chiuse ed è vietato l’accesso.

Si ricorda che nelle prossime ore serali e notturne potranno esserci ulteriori fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. Per qualsiasi emergenza resta attivo il Centro operativo comunale e per chi avesse bisogno è possibile contattare la polizia locale allo 0544 219219 o i vigili del fuoco al 115.