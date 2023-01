Maltempo, danni al molo Un lastrone non c’è più

Passato il maltempo - che soprattutto domenica e lunedì ha creato notevoli disagi anche a Cervia, come in molta parte della Romagna - è il momento della conta dei danni. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma i danni, causati da acqua e vento, non sono purtroppo mancati. E tra i più consistenti ci sono quelli riportati nel molo del canalino di Milano Marittima, dove si è scardinato uno dei lastroni della passeggiata che conduce alla statua della Madonna del mare, inaugurata il 23 maggio del 2009 per omaggiare i caduti del mare. Il capogruppo della Lega Cervia Enea Puntiroli, ieri, ha commentato l’episodio su Facebook: "Da tempo era stata segnalata la mancanza di scogli a protezione del canalino... Era già successo, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire o capire".

L’episodio è accaduto in occasione della violenta mareggiata di lunedì, preannunciata dall’allerta della Protezione Civile che segnalava vento forte, stato del mare e picco di alta marea. E il mare è rimasto mosso più a lungo del previsto. "La violenza eccezionale dell’acqua e la potenza del vento hanno scardinato il lastrone – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Enrico Mazzolani –. Il canale era completamente sommerso e l’alta marea ha causato questo danno, che inseriremo nelle richieste di risarcimento alla Regione insieme agli altri che sono stati causati da questa ondata di maltempo".

Nel caso specifico del molo di Milano Marittima, a essere andato perduto è "un blocco lungo 4 metri e alto 20 centimetri – prosegue Mazzolani –. Si tratta di un elemento prefabbricato posizionato con un’armatura in ferro. La forza del mare ha anche abbattuto due parti di duna, una nella XXIV Traversa e l’altra al porto sul lato Milano Marittima, che già eri erano state ripristinate. Si è trattato di maltempo inteso e la forza dell’acqua poteva causare danni ben peggiori. Fortunatamente nessuno si è fatto male e possiamo dire che i danni sono stati, nonostante tutto, contenuti. L’area del canalino è stata messa in sicurezza e saranno effettuati i dovuti sopralluoghi in diverse aree".

Due giorni con vento intenso e pioggia, del resto, hanno visto rami cadere, bidoni e cartelli volare via e l’acqua allagare il porto. Sul molo del canalino di Milano Marittima, precisa l’assessore Enrico Mazzolani, "i lastroni sono vuoti proprio per fare in modo, con la risacca, di smorzare la forza del moto ondoso. In queste condizioni eccezionali ricevono tuttavia una spinta dall’alto verso il basso molto intensa".

Nella giornata di ieri tutto è tornato tranquillo. Il meteo è migliorato lasciando la città calma e serena per riprendersi dopo due giornate di tempo sfavorevole.

Ilaria Bedeschi