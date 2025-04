Maltempo del 2023, come chiedere i contributi aggiuntivi

Fino al 30 giugno prossimo i cittadini che hanno subito danni dagli eventi calamitosi (fortunale) del mese di luglio 2023 possono fare domanda di concessione di contributi aggiuntivi al Comune, attraverso il modello allegato. La giunta ha disposto la concessione di un contributo aggiuntivo da erogarsi a cittadini e famiglie che hanno presentato le domande di CIS (Contributo Immediato Sostegno) entro i termini già disposti e già istruite positivamente dagli uffici anche ai soli fini della “ricognizione” (ovvero, in tale ultimo caso, per danni riferibili a seconde case o pertinenze non collegate all’abitazione principale). A disposizione ci sono 150mila euro.

I criteri: complessivi 1.000 euro per coloro che hanno dichiarato, in sede di presentazione della domanda CIS, una stima di danni inferiore a 10mila euro; 2mila euro per coloro che hanno dichiarato, in sede di presentazione della domanda CIS, una stima di danni pari o superiore a 10mila euro e inferiore a 20mila; 3mila euro per coloro che hanno dichiarato, in sede di presentazione della domanda CIS, una stima di danni pari o superiore a 20mila euro.

Gli importi effettivamente erogati a titolo di contributo aggiuntivo ai beneficiari terranno conto di quanto sarà percepito in sede di CIS, ove ammesso, oltre che degli indennizzi riconosciuti dalle assicurazioni, non potendo l’importo totale dei ristori e indennizzi superare il limite del danno subito e stimato. Per coloro che sono stati ammessi alla misura di immediato sostegno (per l’importo massimo di 5mila euro), l’erogazione del contributo aggiuntivo avverrà solo a seguito della rendicontazione da parte degli interessati, il cui termine ultimo ad oggi è fissato al 30 giugno.

Si può presentare domanda gli Uffici decentrati di Mezzano, piazza della Repubblica 10, (0544/485670 – 485674) e Sant’Alberto, via Cavedone 37 (0544/485690 – 485692), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, sabato dalle 8.30 alle 12.30; agli Uffici della U.O. Controllo Edilizio, viale Berlinguer 30 primo piano, previo appuntamento (0544/482334); e raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Comune di Ravenna, piazza del Popolo 1, 48121 Ravenna; via pec all’indirizzo comune.ravenna@legalmail.it con oggetto “Richiesta adesione al Fondo Comunale Donazioni per eventi calamitosi dal 22 al 27 luglio 2023”.