Maltempo estivo, la conta dei danni. Serviranno 1,7 milioni di euro

Si avvicina ai 2 milioni di euro la cifra che corrisponde alle risorse per interventi svolti e futuri a seguito dei danni dell’evento del 24 agosto scorso che ha colpito principalmente la località di Milano Marittima. Della cifra complessiva, 613 mila euro sono le spese di somma urgenza – e che verrà sottoposta al Consiglio comunale nella prossima seduta per l’approvazione della copertura finanziaria – che rappresentano l’elenco delle spese sostenute nei giorni immediatamente successivi all’emergenza del 24 agosto, necessarie per garantire la pubblica incolumità e ripristinare le condizioni minime di sicurezza in città. "Ora che la fase più critica dell’emergenza è superata, ci aspetta la fase della ricostruzione delle nostre strade e della rinaturalizzazione degli spazi verdi feriti da questa nuova calamità atmosferica. Le spese che abbiamo sostenuto rappresentano un passaggio obbligato per il ritorno alla normalità, anche se questo significherà ridurre altre attività per la città, hanno commentato il sindaco Missiroli e il vicesindaco Gianni Grandu. Contestualmente, però, è stato richiesto anche il concorso della Regione, che già all’indomani dell’evento – con il presidente Michele de Pascale – aveva dichiarato lo stato di crisi regionale. La gravità della situazione, e la necessità di garantire l’immediata ripresa anche delle attività legate alla stagione turistica in corso, ha reso indispensabile il rapido intervento di più ditte private del territorio, con grande esperienza e disponibilità di mezzi e attrezzature adeguate.

A queste si sono affiancati i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato di protezione civile. Gli interventi realizzati hanno riguardato principalmente l’abbattimento e la rimozione di alberature cadute su strade, edifici e auto, la chiusura temporanea di vie, l’eliminazione delle ceppaie, la messa in sicurezza di impianti elettrici e della pubblica illuminazione, la sistemazione della segnaletica stradale, oltre a verifiche urgenti di stabilità degli alberi e alla rimozione di veicoli per consentire le operazioni di sgombero. Alle spese in somma urgenza si aggiungono 232 mila euro per lo spazzamento e la pulizia straordinaria delle strade, effettuati da Hera. Parallelamente, nell’ambito delle attività del Centro Operativo Comunale, è stata effettuata anche una prima stima degli interventi necessari per il pieno ripristino: 420 mila euro per il verde pubblico e le pinete, 365 mila euro per la viabilità danneggiata e 215 mila euro per le strutture comunali e le reti coinvolte.

Ilaria Bedeschi