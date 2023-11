Maltempo, notte di apprensione nel Faentino: i fiumi Santerno e Senio raggiungono il picco massimo

Bassa Romagna, 3 novembre 2023 – Anche per tante persone - ancora comprensibilmente provate dai disastrosi eventi alluvionali dello scorso maggio - che risiedono nel faentino e nel territorio della Bassa Romagna, quella appena trascorsa è stata una notte di apprensione.

Fiume Santerno a Sant'Agata alle 6.45

Le intense precipitazioni, che per ore hanno insistito soprattutto sul crinale appenninico, hanno infatti provocato un repentino innalzamento del livello di diversi corsi d’acqua.

A Tebano, piccola frazione situata sulle colline faentine, il livello idrometrico del Senio ha raggiunto il suo picco massimo (6.25 metri) intorno alle 3.30 (dati Arpae), superando la soglia di allerta rossa, per poi iniziare a scendere.

Più a valle, a Castel Bolognese, alle 5.30 il livello del Senio stava ancora crescendo (soglia arancione a pochi circa mezzo metro da quella rossa). Sempre alle 5.30 risultava in crescita anche il livello del medesimo fiume a Cotignola, seppur abbondantemente al di sotto della soglia di allerta gialla.

Passando al Santerno, a Imola il livello massimo, con superamento della soglia rossa, si è registrato intorno alle 2, mentre più a valle, a Mordano alle 5.30 risultava in crescita a Mordano (superata soglia arancione), a Sant’Agata sul Santerno (alle 5.45 aveva quasi raggiunto la soglia arancione) e a San Bernardino di Lugo (alle 6 toccata la soglia arancione). Intanto l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna fa sapere che la piena del Santerno raggiungerà Sant’Agata sul Santerno a metà mattinata. Località dove in via precauzionale è stata disposta la chiusura delle scuole. La piena del Senio sul nostro territorio è attesa più tardi, ma è anch’essa costantemente monitorata.

Al momento non si registrano ulteriori criticità. Si raccomanda a tutti la massima prudenza, non sostare su ponti e argini e seguire le indicazioni delle autorità qualora necessario. Per le sole emergenze è attivo il numero verde della centrale operativa Polizia Locale Bassa Romagna 800 072525.

