Maltempo a Faenza oggi, pioggia e allagamenti anche in città

Faenza (Ravenna), 5 giugno 2023 – Dopo le piogge del tardo pomeriggio, brevi ma intense, si registrano di nuovo allagamenti diffusi a Faenza.

Colpiti nuovamente il Borgo, in particolare via Cimatti, e il quartiere di via Ponte Romano, appena sotto le mura del centro storico, non lontano dal fiume.

Quella che ha invaso le strade è acqua piovana, impossibilitata a defluire nei tombini in quanto già occupati dalle masse di acqua e fango scaricati lì nelle scorse settimane.

La presenza di grandi quantità di polvere e creta lungo le strade, all'arrivo dell'acqua, ha di nuovo trasformato parti di Faenza in torrenti di fango, per quanto in maniera meno grave rispetto agli eventi del 3 maggio e del 16 maggio. Per i volontari si annunciano altre giornate di lavoro.