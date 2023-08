Maltempo, fondi per 1 miliardo Ma il Governo non li stanzia "Ora basta perdere tempo"

"Il decreto varato ieri dal Governo Meloni non ha accolto la proposta che avevamo avanzato di spostare sugli indennizzi a famiglie e imprese alluvionate circa un miliardo di euro non spesi e in larga parte non più spendibili in ammortizzatori e fondi per l’internazionalizzazione". E’ quanto afferma il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. "E’ un decreto ‘omnibus’ – continua – in cui ci sono norme sul contrasto ai granchi blu, sulle licenze taxi, sui compensi ai manager del ponte sullo stretto, sulla microelettronica e su tanti altri argomenti più o meno strategici e all’articolo 22 c’è anche una modifica tecnica al decreto legge 61 sull’alluvione. Questa piccola norma in realtà consente al Parlamento in sede di conversione di accogliere la nostra proposta e stanziare almeno un miliardo per i primi indennizzi".

"Noi – aggiunge – continueremo ad insistere con la Presidente Meloni, ricordandole i suoi impegni sul 100% di indennizzi, ma i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione ora possono agire anche senza il consenso del Governo. Spero che tutti i parlamentari romagnoli lavoreranno in squadra senza guardare alle magliette di partito ma solo ai cittadini e alle imprese colpite. Non c’è più tempo da perdere". De Pascale (in qualità di presidente della Provincia di Ravenna), insieme al’omologo di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca e a Matteo Lepore (sindaco metropolitano di Bologna) ha firmato la lettera che ha in calce anche l’autografo del presidente della Regione, Stefano Bonaccini inviata alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Insieme ai sindaci e a tanti amministratori delle zone colpite dall’alluvione, lunedì avevamo chiesto al Governo di inserire nell’ultimo Cdm nuove risorse per la ricostruzione. Siamo stati ignorati per l’ennesima volta e non sono ancora previsti gli stanziamenti per gli indennizzi a cittadini e imprese", spiega Bonaccini. Viene chiesta "l’attivazione del risarcimento del danno per famiglie e imprese attraverso il meccanismo del credito d’imposta", oltre alla messa a disposizione degli stanziamenti già previsti in due provvedimenti del Governo e non impiegati del tutto: dei 900 milioni previsti per l’attivazione degli ammortizzatori sociali, risultano domande per solo 30 milioni, mentre dei 300 milioni destinati al ristoro per le aziende a forte vocazione all’export, solo una piccola parte è stata usata. C’è dunque un tesoretto di oltre 1 miliardo di euro.