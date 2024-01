Maltempo in arrivo. Rinviato al 12 ‘E trèb in piàza’

Viste le avverse previsioni del tempo per i prossimi giorni, gli appuntamenti con ‘E trèb in piàza’ a Cotignola sono rinviati alla settimana successiva: musica, intrattenimento e cucina romagnola attorno all’albero di Natale saranno dunque da venerdì 12 a domenica 14 gennaio. Ogni sera ci saranno appuntamenti per grandi e piccoli: il programma sarà ridefinito nei prossimi giorni. Gli stand gastronomici delle associazioni cotignolesi proporranno polenta, pasta e fagioli con pancetta, cappelletti, tagliatelle, piadina con affettati e formaggio, dolci e castagne; vino, birra, bisò e le famose grappe degli Alpini. ‘E trèb in piàza’ è organizzato in collaborazione con le associazioni Comitato di gemellaggio, Ciclistica Cotignolese, gruppo Alpini, Pro loco, motoclub I Leoni, Calcio Cotignola, Cotignola Invita, pesca sportiva ’Nino Grilli’, Avis - sezioni di Cotignola e Barbiano.