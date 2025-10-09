Maltempo in riviera. La Bcc sospende le rate

Bcc ravennate, forlivese e imolese in campo dopo l’imponente mareggiata in riviera. "La Bcc ravennate, forlivese e imolese – dichiara il presidente Giuseppe Gambi (in foto a destra, con il dg Gianluca Ceroni) – è banca di riferimento del nostro territorio. Per noi è quindi fondamentale sostenere soci e clienti, supportando la popolazione nei momenti critici". La Bcc ha attivato una serie di misure straordinarie per cittadini e aziende: stop per 12 mesi delle rate di qualunque tipo di finanziamento in essere; erogazione urgente di mutui chirografari a condizioni agevolate. Poi ulteriori agevolazioni verranno riservate ai soci.