Maltempo, lavori nei fiumi e avanti con casse di espansione

Ravenna, 16 marzo 2025 – Quando venerdì pomeriggio il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha annunciato che la realtà era cambiata e che su Marradi si stava rovesciando un diluvio non previsto e che quindi il Lamone sarebbe stato interessato da una piena dai rischi enormi, il suo volto era cinereo e aveva un ben valido motivo: alle 12.30 il livello del Lamone a Marradi aveva raggiunto la quota di 2,96 metri, un record se si pensa che in occasione della disastrosa piena del 19 settembre scorso la quota massima era stata di 0,99!

Lavori di emergenza nel pomeriggio di venerdì (foto Tedioli)

Eppure tutto è filato liscio, pur nell’angoscia generalizzata e prolungata di tutti coloro che abitano lungo il corso del fiume. Bastano alcuni dati: il massimo di piena del Lamone a Faenza è stato alle 21.30 di 6,14 contro i 7,63 del 19 settembre e a Reda di 9,65 contro i 10,68 di sei mesi fa. Un risultato che si deve a due fattori, uno contingente, ovvero il torrente Marzeno, insidioso affluente del Lamone, è rimasto notevolmente contenuto e uno strutturale, ovvero che i lavori effettuati lungo il Lamone (gli ultimi appena un mese fa) come lungo gli altri fiumi della provincia, Montone, Ronco, Savio, Senio e Marzeno, si rivelano determinanti.

Paura a Faenza per il Lamone: controlli delle forze dell'ordine

Lavori che ancora dovranno proseguire, ma che non sono però quegli interventi di fondo ritenuti indispensabili e che sono sul tavolo tecnico da oltre un decennio, interventi che dovrebbero trovare inserimento nel secondo stralcio del piano speciale della Struttura commissariale. Interventi di grande e lungo respiro che, quando mai saranno progettati, poi occorreranno anni prima della loro esecuzione. Un tempo scandalosamente lungo, “un tempo che non c’è”, per dirla con i rappresentanti delle istituzioni a cominciare dal presidente della Regione Michele de Pascale, perché “i cittadini sono esausti per la ricorrente ansia di una città costantemente sotto scacco, messa in pericolo da ogni evento meteo, e io con tutti voi” per dirla con il sindaco Isola in un post su Facebook.

Nelle ultime ordinanze pubblicate dalla Struttura commissariale e risalenti all’ottobre scorso sono elencati più di un migliaio di interventi ‘urgenti’. Riguardano l’Emilia Romagna e le Marche, sono finalizzati in gran parte al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi e interessano più fronti: frane, fiumi, strade, fogne.

Gli interventi riguardanti la provincia di Ravenna sono qualche centinaio e in parte (ad eccezione che per le frane) sono stati eseguiti. Si tratta di lavori che, per quel che riguarda i fiumi hanno interessato o interessano il rinforzo e in alcuni punti l’innalzamento degli argini (come lungo il Senio a monte della via Emilia e il Lamone a valle), la rimozione degli alberi e degli arbusti, la pulizia e la ristrutturazione degli alvei, l’ampliamento e l’approfondimento delle anse golenali, la ricostruzione di muri di protezione come lungo il Ronco a Coccolia e lungo il Lamone a Faenza nel tratto cittadino, la rimozione dei depositi di limo che nei decenni avevano ostruito parte delle luci di alcuni ponti, la ristrutturazione del reticolo dei torrentelli e dei rii in collina, come il Samoggia, il Sandrona, il Sintria e altri che il Consorzio di Bonifica sta portando avanti da mesi.

Ma i lavori fondamentali per una sicurezza anche psicologica sono quelli delle casse di espansione e laminazione soprattutto a monte della via Emilia, per il Ronco, il Lamone, il Marzeno e il Senio (qui avviati vent’anni fa ma solo nel 2023 hanno avuto un’accelerazione) peraltro ipotizzati già nel piano regionale di interventi per contenere il rischio idrogeologico predisposto oltre dieci anni fa. In attesa (ulteriore) di questi straordinari cantieri, fondamentale sarà l’ultimazione dei lavori ‘ordinari’ lungo i fiumi previsti nelle due ordinanze commissariali cui vanno aggiunti ulteriori interventi sugli argini o sulle sponde laddove venerdì si sono registrate lievi tracimazioni: lungo via Sarna, a Faenza, dove il Lamone ha raggiunto strada, campi e alcune case e lungo il Senio a monte di Castel Bolognese.