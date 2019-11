Ravenna, 15 novembre 2019 - Il maltempo ha tentato di replicare oggi la sfuriata di mercoledì,senza però provocare gravi danni. I problemi maggiori si sono registrati a Marina di Ravenna dove l’acqua del canale ha fatto pressione sull’impianto fognario e ha creato i cosiddetti fontanazzi che fuoriescono dai tombini. Via Molo Dalmazia si è nuovamente allagata. “E’ un fenomeno che si ripete da dieci anni” commenta Marino Moroni, presidente della Pro Loco, “senza che nessuno intervenga”.

LEGGI ANCHE Previsioni, allerta meteo per il fine settimana

Grandi timori a Lido Adriano, dove anche oggi si è lavorato per ripristinare la duna sabbiosa a protezione della spiaggia. “Oggi la fortuna ci ha assistito” commenta il presidente della Pro Loco, Gianni De Lorenzo. “Nella notte ha tirato molto vento ma da est, questa mattina verso le 9 da scirocco. Qui abbiamo cominciato ad avere paura ma, come per miracolo, a un tratto il vento si è quasi fermato”. Sempre a Lido Adriano continuano i lavori di ripristino del Bagno Sabbie d’Oro: mercoledì la forza del mare ha scagliato un tronco contro la vetrata dello stabilimento mandandola in frantumi.

A Lido di Classe il muretto protettivo terminato da poco, ha retto bene al maltempo. A differenza del passato non ci sono state infiltrazioni verso il paese. La duna di sabbia non ha retto soltanto in un punto, ma i tecnici comunali sono intervenuti ripristinando la protezione.