Maltempo a Milano Marittima, conta dei danni: 320 alberi caduti e danni a 85 automobili

Ravenna, 27 agosto 2025 – Sta tornando tutto pressoché alla normalità a Milano Marittima, dopo il fortunale che l’ha colpita domenica mattina attorno alle 4. Ancora presto per le stime definitive con numeri, però, che tendono ad aumentare quando si contano i danni. Il vicesindaco Gianni Grandu e l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti fanno il punto a quattro giorni dall’evento. Ad oggi, le auto coinvolte dalla caduta di alberi pubblici sono 85. A distanza di quattro giorni dall’evento, per quanto riguarda il verde pubblico, le piante pubbliche e private cadute in ambito urbano sono circa 320. A queste andranno aggiunte le piante cadute nella pineta di Milano Marittima, per la quale non è possibile allo stato attuale fornire una stima numerica.

A sinistra i danni alla IX Traversa, a Milano Marittima. A destra alberi caduti sulle auto in sosta

Le operazioni di taglio e sgombero hanno coinvolto complessivamente circa 160 persone e 60 mezzi d’opera, comprese gru e mezzi speciali. 8 sono stati gli interventi di Hera per il ripristino della rete gas e 18 interventi puntuali e su importanti tratti di rete della pubblica illuminazione. Fino ad oggi a Cervia hanno operato giornalmente 40 vigili - con 16 mezzi, dando risposta a 142 interventi su 150 richieste pervenute -, 50 volontari della Protezione Civile, con i loro automezzi speciali. Sono stati invece 238 gli interventi eseguiti su segnalazione dalla Polizia Locale. “Dai dati finora emersi si comprende la complessità del funzionamento della macchina organizzativa messa in atto a partire dalle ore 4.30 di domenica scorsa. Valutata la gravità dell’emergenza è stato immediatamente convocato il COC (Centro operativo comunale) ancora attivo in costante contatto con il Centro Coordinamento Soccorsi coordinato dal Prefetto di Ravenna – spiega il vicesindaco con delega alla Protezione Civile Grandu. La situazione si è rivelata subito complessa, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Il lavoro incessante, la sinergia e la collaborazione di tutte le forze in campo sono stati determinanti per avere in così poco tempo riportato la situazione alla normalità. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale da subito nella giornata di domenica è stato presente al Centro Operativo Comunale, riconoscendo lo stato di crisi regionale. Cervia è stata in grado di rispondere unita e compatta come sempre, e grazie alla risposta immediata di tutta la comunità è subito ripartita, continuando a svolgere l’attività turistica. Ringraziamo i Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze di Polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato), Polizia Locale di Cervia, Polizia Locale di Ravenna, Polizia Provinciale, Hera, il Servizio Verde del Comune di Cervia e tutto l’apparato dell’amministrazione. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato col loro prezioso lavoro che sta continuando senza sosta, all’immediata ripresa della nostra località”.

A dare qualche aggiornamento è anche l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti che spiega: “Stiamo operando per il ripristino della situazione. Le ditte stanno facendo opere di messa in sicurezza rimuovendo le ceppaie che si trovano in giro, mettendo a posto i marciapiedi momentaneamente con stabilizzato. Poi le ditte della segnaletica opereranno nei prossimi giorni per sostituire, appunto, la segnaletica verticale danneggiata. Abbiamo un pezzo di viale Matteotti ancora senza illuminazione pubblica – tra l’VIII° e l’XI° Traversa (la caduta dei pini ha tranciato i cavi) e una delle nostre ditte sta operando con Hera luce per sistemare la situazione. Anche su viale 2 Giugno è stata danneggiata l’illuminazione pubblica tra la V° e l’VIII° Traversa e al momento non è funzionante. Anche questo è un intervento prioritario da risolvere in breve tempo”. Nel frattempo, però, non piacciono le previsioni meteo che, nelle prossime ore, promettono pioggia e maltempo. Il timore, infatti, è che le piante indebolite domenica possano cadere.