Cesena, 13 luglio 2019 - Sebbene i medici ripetano che non è in pericolo di vita, sono comunque gravi le condizioni della 57enne colpita da un albero a Milano Marittima (foto) e ricoverata dal giorno della tromba d’aria (video) all’ospedale Bufalini. La donna, che vive a Cesena, attualmente è in coma farmacologico, come spiegano dalla famiglia.

La 57enne mercoledì mattina stava passeggiando col suo cane nella pineta (video) colpita dal maltempo quando all’improvviso ha visto un pino crollarle addosso sotto i colpi terribili del fortunale: per fortuna un ragazzo ha notato quello che le era successo e ha chiamato subito i soccorsi, che si sono precipitati sul posto per liberarla dall’albero. Con loro è stato allertato anche il marito, che ha portato via il cane: l’animale si era agitato, e non permetteva a nessuno di avvicinarsi alla sua padrona ferita.

«Dal giorno dell’incidente è sempre rimasta in coma farmacologico» dice la cognata al telefono. La famiglia è scossa e col fiato sospeso: «È ancora ricoverata al Bufalini – prosegue la cognata –, siamo tutti sotto choc per quello che le è successo. In questi giorni tutti hanno detto che sta bene, ma non è proprio così: siamo molto preoccupati per lei. Preghiamo che presto possa svegliarsi e stare bene». I medici precisano che la donna è ricoverata in rianimazione ma non è in pericolo di vita.

La 57enne ha riportato un trauma toracico, causato dall’impatto contro il tronco che le è caduto addosso nella pineta, e anche numerose lesioni alle braccia perché d’istinto le ha usate per proteggersi dall’albero che le è caduto addosso. Ora occorrerà tempo perché la donna possa tornare alla normalità. Si tratta dell’unica persona rimasta ferita gravemente nella tromba d’aria che ha colpito Milano Marittima nei giorni scorsi: altre sette persone hanno riportato lesioni, ma tutte fortunatamente molto lievi.