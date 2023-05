Maltempo a Ravenna, muore in bici travolto dalle acque del fiume Senio esondato. Diretta

Ravenna, 3 maggio 2023 – Il maltempo ha fatto una vittima nel Ravennate. Un uomo di oltre 80 anni è morto questa mattina a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese.

Emilia Romagna travolta dall’ondata di maltempo

250 evacuati

Diverse zone della Romagna si risvegliano questa mattina allagate per le piene dei fiumi che la attraversano, ingrossati dalle piogge delle ultime ore. In particolare nella provincia di Ravenna dove sono state evacuate oltre 250 persone. Il Centro coordinamento soccorsi costituito in Prefettura e i Coc stanno costantemente e attentamente monitorando le criticità, mentre i sindaci di Ravenna, della Bassa Romagna e del faentino lavorano senza sosta per prendere tutti i provvedimenti necessari per mettere in sicurezza le popolazioni coinvolte. Per quanto riguarda il capoluogo, le due situazioni più critiche sono quelle dei fiumi Lamone e Montone e si raccomanda la massima attenzione agli abitanti da un lato delle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco e tutte le case sparse; dall'altro di Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri. Intorno alle 4 di questa mattina alcuni volontari sono andati a ponte Vico, dove transita il Montone, per posizionare sacchi di sabbia secondo le indicazioni dell'Agenzia regionale di Protezione civile. Al momento è chiuso in via precauzionale il ponte di Ragone, presidiato dalla Polizia locale in staffetta con la Guardia di finanza. Per quanto riguarda il Lamone, si stanno monitorando in particolare i ponti di Traversara e Villanova, in collaborazione con i soggetti competenti per quanto riguarda Bagnacavallo e la Bassa Romagna.

Faenza sott'acqua

A causa dell'esondazione del fiume Lamone nel Ravennate, parte della citta' di Faenza e' sott'acqua. Diverse persone sono bloccate ai piani alti delle case mentre i Vigili del Fuoco proseguono le operazioni di evacuazione. Il sindaco Massimo Isola ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado cosi' come fatto negli altri comuni limitrofi. Numerose strade faentine sono chiuse al traffico. "Vista le criticita' si invitano i cittadini, oggi, per quanto possibile, a restare a casa. E' necessario - scrive il primo cittadino - lasciare libere le strade per agevolare il transito dei mezzi di soccorso".

Chiusa statale 16

Il maltempo delle ultime ore, con le piene dei fiumi Lanone e Montone, porta Anas a chiudere al traffico la statale 16. I percorsi alternativi sono l'A14 dir fino a Bagnacavallo e poi la provinciale 8 fino alla rotonda di Alfonsine; oppure la provinciale 1 fino a Sant'Alberto e poi la 24-via Basilica fino a ricongiungersi alla statale 16. Saranno presenti in loco squadre di pronto intervento e Forze di polizia per reindirizzare il traffico. Situazione critica anche nel territorio del Comune di Bagnacavallo dove è stata enessa un'ordinanza di evacuazione dalle zone interessate dal rischio esondazione e in particolare Boncellino e Traversara. Le persone evacuate, se non diversamente organizzate, possono recarsi al Palazzetto dello sport in largo De Gasperi dove è stato istituito il punto di accoglienza. Inoltre è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Villanova. A Faenza il Comune rende gratis per oggi la sosta nelle strisce blu così da fare fronte all'emergenza. I parcometri sono già disabilitati e si sta cercando di fare altrettanto con l'app Movs che permette di pagare i parcheggi in via telematica.

Chiusure sulla statale 9

Proseguono le attività Anas per fronteggiare l'emergenza maltempo che da ieri sta interessando l'Emilia Romagna. Sulla strada statale 9 'Via Emilia' è chiuso, per esondazione del fiume Senio, il tratto dal km 69,425 al km 69,625 a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. A causa di frane e smottamenti, sulla strada statale 65 'della Futa' sono chiusi, nel territorio comunale di Loiano (Bologna), i tratti stradali: dal km 75,000 al km 76,100, con deviazioni del traffico sulla viabilità locale, e ai km 77,000-82,500 qui il percorso alternativo prevede per i veicoli leggeri il transito su Via Panoramica e su via Guarda nel comune di Loiano. Per i mezzi superiori alle 3.5 ton diretti in direzione Toscana è prevista l'inversione di marcia al km 83,1000 mentre per i veicoli in direzione Bologna inversione al km 72,000 nei pressi della rotatoria nel comune di Loiano.