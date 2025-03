Maltempo e paura a Ravenna: sfollati e scuole chiuse, Lamone sotto la lente

Ravenna, 15 marzo 2025 – I video da Marradi hanno iniziato a circolare dalla mattina: il fiume Lamone impetuoso, l’acqua per le strade, smottamenti. Alcune immagini si sono poi rivelate false, ma un fatto è incontrovertibile: nel paese toscano al confine col Faentino, da cui il Lamone scende verso il Ravennate, ieri si è registrata una piena da record, più importante di quella del maggio 2023, secondo quanto conferma il meteorologo Pierluigi Randi.

La polizia locale a Mezzano, dove è stata evacuata la zona più vicina al fiume (foto Zani)

“Sul crinale si è scaricata una quantità inimmaginabile di acqua”, ha commentato il sindaco di Faenza Massimo Isola alle 13, annunciando una situazione peggiore delle previsioni. Alle 12.15 infatti le idrovore avevano segnato un’altezza di 3,03 metri, quando la soglia rossa è fissata a 2. E così è tornata la paura.

Il centro coordinamento dei soccorsi in Prefettura, attivatosi già giovedì, si è riunito due volte: alle 7.30 e alle 11.30. Il passaggio della piena in pianura era previsto nel tardo pomeriggio e verso sera. “Oltre ai mezzi già presenti e fatti giungere sul posto da ditte del territorio – si legge in una nota della Prefettura – è stato altresì interessato l’Esercito per l’invio di ulteriori mezzi e uomini di supporto”. L’occhio era tutto ai valori riportati dai sensori lungo i fiumi: “È stata inoltre evidenziata la necessità di monitorare – prosegue la nota della Prefettura –, e se necessario liberare i ponti dall’accumulo di legname, per garantire il corretto deflusso delle acque lungo il fiume Lamone e prevenire eventuali ostruzioni”.

La protezione civile sorveglia la piena del Lamone, in soglia rossa per buona parte della giornata

Dalle 12 è scattata l’allerta meteo rossa per criticità idraulica, che ha coinvolto tutta la provincia e che sarà in vigore anche oggi in buona parte del territorio, con eccezione delle zone collinari. E a stretto giro, nel primissimo pomeriggio, è arrivata la decisione di chiudere per la giornata di oggi le scuole di ogni ordine e grado in tutta la provincia a eccezione di Cervia. A Faenza, dove il Lamone cinge il centro e che ha già pagato un prezzo altissimo nel 2023 e 2024, il sindaco Massimo Isola ha chiuso tutte le scuole già ieri alle 15. Gli studenti del tempo pieno sono quindi usciti in anticipo: “Non c’è alternativa”, ha detto alle 13, perché “non possiamo permetterci che nella seconda parte del pomeriggio ci siano centinaia di mezzi legati al trasporto pubblico e privato in città”.

Una macchina ormai oliata si è messa in moto: evacuazioni nelle zone vicine ai fiumi a Faenza, a Brisighella, a Russi, a Cotignola, a Lugo (dove l’osservato speciale era però il Santerno) e a Bagnacavallo (dove sono state organizzate anche delle navette), allestimento del PalaBubani a Faenza, del palazzetto dello sport di Bagnacavallo e della palestra della scuola elementare Lama a Russi per gli evacuati. Ravenna ha seguito l’esempio nel tardo pomeriggio, quando sono state evacuate le frazioni di Santerno e Ammonite e le aree entro 300 metri dal fiume a Mezzano, Glorie, Borgo Masotti, Torri, Conventello, Grattacoppa e San Romualdo. In quel raggio anche i negozi hanno chiuso. Alle 18 hanno aperto anche le palestre dell’Iti e dei Geometri a Ravenna per accogliere gli sfollati. Alle 21.20 è poi stato chiuso il ponte sul Lamone a Mezzano.

La piena del Lamone a Brisighella (foto Tedioli)

E la piena? A metà pomeriggio è arrivata a Brisighella e ha invaso la zona terme, la più bassa, già allagata a maggio 2023 e settembre 2024: qui ci sono stati i danni maggiori in provincia, dove l’acqua è entrata in diverse case. A Faenza la più temuta delle due piene, arrivata nel tardo pomeriggio, non ha fatto danni. In serata se ne attendeva una seconda: in piazza del Popolo era pronto il mezzo di salvataggio, perché l’esperienza insegna che la prudenza non è mai troppa. In compenso nel corso del pomeriggio sono stati chiusi il ponte delle Grazie a Faenza e il ponte di Traversara perché sopra si erano fermati molti curiosi a guardare giù.

Ieri sera verso le 20 era in soglia rossa solo il Lamone: 6,10 metri a Faenza, 9,31 a Reda, 9,20 a Pieve Cesato, 7,80 a Mezzano. L’altro sorvegliato speciale, il Santerno, segnava 12,75 metri a Sant’Agata (soglia arancione). Ieri sera c’erano 31 evacuati al PalaBubani, 25 alla palestra della scuola Lama a Russi, 6 nelle palestre dell’Iti e Geometri a Ravenna e 4 a Lugo. I treni sulla linea Faentina restano sospesi.

Si attende con le dita incrociate che la piena passi nella notte, nel clima di paura della Romagna post maggio 2023.