Maltempo Ravenna, in 18 ore è caduta più pioggia di quella che dovrebbe cadere in tutto gennaio

Ravenna e provincia, 7 gennaio 2024. Gli esperti già da qualche giorno avevano previsto le precipitazioni che, a tratti intense, sia ieri, sabato 6 gennaio ma soprattutto oggi, 7 gennaio, si sono registrate in tutta la provincia di Ravenna. Piogge che dovrebbero comunque essere in via di esaurimento. Al momento il livello idrometrico dei corsi acqua sembra non destare preoccupazione.

Tornando alle piogge di questi ultimi due giorni “intorno alle 17.30 di oggi – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – si sono registrati accumuli complessivi di 70-80 millimetri sul crinale, 70 mm a Marina Ravenna (dati Arpa), intorno ai 60 mm a Faenza e circa 52 mm a Lugo.

Considerando invece la sola giornata odierna, dalla mezzanotte fino alle 17.30 la località più piovosa è stata Cervia con 50mm, seguita da Monte Romano di Brisighella con 45 mm, Ravenna con 44 mm, Faenza (Osservatorio Torricelli) con 43 mm e Lugo con 36.9 mm.

Una curiosità statistica: considerando le medie trentennali di riferimento (1991-2020), in diverse località in 18 ore è caduto un quantitativo di pioggia maggiore rispetto a quello che dovrebbe registrarsi nell’intero mese di gennaio. Si è trattato di precipitazioni che, sia pur sia continue, si sono rilevate di debole/moderata intensità, come del resto dovrebbero essere le caratteristiche piogge invernali. Già da questa notte tenderanno però ad esaurirsi e domani resterà una residua nuvolosità, con assenza di fenomeni. Martedì tornerà il sole contestualmente ad un progressivo calo termico, che segnatamente alle temperature minime, proseguirà per un paio di giorni, attestandosi su valori leggermente inferiori alle medie del periodo”.

lu.sca.