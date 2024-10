Maltempo, scuola chiusa a Tagliata. I genitori riportano a casa i bimbi

Genitori arrabbiati ieri mattina fuori dall’edificio che ospita la scuola primaria ‘Manzi’ e la materna ‘Casa dei bimbi 2’ di Tagliata di Cervia. A pochi minuti dal suono della campanella, infatti, si è optato per la chiusura del plesso, facendo tornare a casa un’ottantina di bambini. Alla riapertura della scuola ieri mattina, infatti, dopo il maltempo del weekend, i bidelli hanno trovato la luce non funzionante e dell’acqua all’interno dell’edificio. I genitori hanno manifestato la loro rabbia non essendo stato effettuato alcun sopralluogo prima di decretare la regolare riapertura del plesso e sono servite alcune ore per placare gli animi.

"Stiamo facendo le opportune verifiche – spiega l’assessora alla Scuola, Federica Bosi –. Al momento sappiamo che sabato è saltata la luce come in altre zone, facendo scattare il salvavita, mentre l’acqua pare sia entrata da una finestra lasciata aperta. Questo poteva accadere anche per un semplice temporale. Il sopralluogo non è stato effettuato perché a noi non risultava una situazione particolarmente preoccupante. Dal territorio non abbiamo avuto segnalazioni di disagi significativi che potessero compromettere l’uso degli edifici pubblici dato che la nostra città stava rispondendo bene al maltempo. Oggi (ieri, ndr) il personale è al lavoro per manutenzione e pulizia. Domani (oggi, ndr) la scuola è regolarmente aperta. Capisco il disagio dei genitori ma il fatto non è necessariamente collegato all’alluvione".

Nella giornata di sabato anche a Cervia è caduta una pioggia incessante e torrenziale che non ha lasciato al sistema fognario la possibilità di incanalare l’acqua che, quindi, è andata a contribuire all’allagamento di diverse aree della città. Le situazioni più critiche si sono registrate alla Malva Nord, alla Malva Sud, a Pinarella e Tagliata. Diverse le persone coinvolte da allagamenti nelle abitazioni e, più in generale, da situazioni di disagio e paura.

Abbastanza sollevati gli albergatori. Qualcuno a Tagliata e Milano Marittima ha avuto necessità di recuperare e azionare pompe idrovore e un complesso di appartamenti a Tagliata ha visto entrare l’acqua e allagarsi l’area circostante.

Dalla cooperativa Bagnini di Cervia spiegano che, "in via precauzionale, l’avvio della realizzazione della duna quest’anno era iniziato una settimana in anticipo e terminerà domani (oggi, ndr) su tutti gli otto chilometri di costa di Cervia Milano Marittima. Per fortuna nessuno stabilimento balneare è stato colpito da ingressioni marine durante il maltempo dello scorso weekend".

Dal forese cervese, infine, arriva un ringraziamento per l’idrovora donata lo scorso anno alla comunità di Villa Inferno dall’ex numero uno di Gucci, l’imprenditore Marco Bizzarri insieme ad alcuni amici della zona: Paolo Bravura e la rete di volontari di Rumours for Children di Cervia, tra cui Massimo Benini, Guido Allegri e Marcello Evangelista.

Ilaria Bedeschi