Maltempo a Ravenna, sfollati a Casola Valsenio. “Il Comune non ha più risorse”

Ravenna, 3 novembre 2023 – Un'altra notte di maltempo per i paesi della collina e della montagna romagnola: Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, ha di nuovo temuto il peggio, in quello che si annunciava come il terzo capitolo dell'emergenza frane dopo i due dello scorso maggio.

Casola Valsenio, persone e animali isolate dalle frane (foto di archivio)

A Casola Valsenio ci sono sfollati

Nel corso della nottata dieci persone che risiedevano particolarmente vicine al fiume sono state sfollate, mentre il riaccendersi della frana a monte di Casola, sulla provinciale che conduce al comune toscano di Palazzuolo, ha portato alla decisione di chiudere la strada al traffico. Un bobcat è poi intervenuto alle 2 di notte per liberare la carreggiata dal fango, consentendo così il collegamento di Palazzuolo con la Romagna (il comune, benché in Toscana, è posto sul versante nord dell'Appennino).

Il vicesindaco: “Il Comune non ha più risorse”

La situazione delle strade è più critica per quanto riguarda via San Ruffillo, già oggetto di numerose frane nella scorsa primavera: una squadra di tecnici dovrebbe intervenire di qui a poche ore. Ma il lavoro da fare è di nuovo moltissimo: "I fossi andranno ripristinati pressoché ovunque – commenta il vicesindaco di Casola Valsenio Maurizio Nati –. Gli uomini che abbiamo a disposizione sono però pochissimi. Il Comune non ha più risorse: le aziende di manutenzione hanno cominciato a lavorare con i privati, stiamo riuscendo a pagarle solo ora, e grazie alle donazioni. Lo ripeto per l'ennesima volta: abbiamo bisogno di risorse dal governo subito. I mesi migliori per effettuare i lavori sono trascorsi invano, abbiamo perso tutta l'estate. Una nevicata abbondante avrà conseguenze tragiche sulla rete viaria. Chiediamo almeno che una squadra attrezzata di Vigili del fuoco sia dislocata a Casola Valsenio in maniera permamente. Gli spazi ce li mettiamo noi, abbiamo un centro per ospitarli. Ma abbiamo bisogno di loro adesso”.

Brisighella: crolli di alberi, ma situazione sotto controllo

A Brisighella, comune più a ovest, la situazione è migliore: è stata chiusa via Cavina perché resa impraticabile dalle colate di fango – gli operai libereranno la strada nelle prossime ore – ma non si registrano altre situazioni gravi. Sporadici crolli di alberi e accumuli di legna hanno colpito alcuni punti, mentre a San Martino in Gattara la pioggia che scivolava dalle colline circostanti ha portato ad accumuli d'acqua. La situazione è comunque meno preoccupante che a Casola.