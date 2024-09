Maltempo: temporali intensi e raffiche di vento a Ravenna. Allagamenti e alberi caduti

Ravenna, 5 settembre 2024. “Oggi pomeriggio (giovedì) il transito di un fronte perturbato ha fatto registrare, in particolare sulla parte nordorientale della provincia di Ravenna, accumuli pluviometrici di un certo rilievo unitamente ad intense raffiche di vento e ad un sensibile calo termico”.

Sono le parole del tecnico meteorologo Roberto Ghiselli, il quale spiega che “si è trattato di una linea temporalesca, originatasi nella parte pedecollinare, la quale durante il suo movimento da sudovest verso nordest si è intensificata, complice l’afflusso di aria calda e ricca di vapore acqueo proveniente da un mare Adriatico ancora caldissimo per il periodo.

Ragguardevoli i quantitativi di pioggia in considerazione del breve spazio temporale in cui si sono verificati. Basti ad esempio pensare agli 85 mm caduti in poco più di un’ora a Sant’Alberto, ma anche ai 68 mm a Savarna, ai 54 mm a San Romualdo e ai 34.4 mm a Punta Marina.

Quantitativi inferiori più ad ovest: circa 17 mm a Bizzuno di Lugo, 16 mm a Villa Prati di Bagnacavallo e 11 mm a Lugo. Nel faentino, se si escludono gli 11.4 mm accumulati a Solarolo, si è oscillato tra gli uno e i due millimetri.

Da venerdì 6 settembre il tempo migliora e fino a sabato compreso avremo ampi spazi di sereno, con temperature in netta ripresa e valori che, localmente, potrebbero superare seppur di poco i 30 gradi. Nella seconda metà di domenica non è da escludere un nuovo peggioramento, anche se al riguardo c’è ancora incertezza. Una svolta più decisa e caratterizzata da un sostanzioso calo termico è attesa nel corso della prossima settimana”.