Maltempo Ravenna, il torrente Sillaro rompe gli argini a Massa Lombarda

Massa Lombarda (Ravenna), 2 maggio 2023 - Le abbondanti piogge in corso ormai da diverse ore stanno provocando un rapido innalzamento di diversi corsi d’acqua. Tra le situazioni più critiche si segnala indubbiamente quella che riguarda il torrente Sillaro, il quale in un breve tratto che attraversa il territorio comunale di Massa Lombarda (all’altezza di via Merlo) ha rotto gli argini.

Rottura che è stata avvistata per prima dal personale della Polizia Locale della Bassa Romagna, impegnato in controlli arginali nel territorio. Presente la Protezione Civile della Bassa Romagna e personale delle amministrazione comunali interessate. Al momento si sta valutando l’eventuale evacuazione di abitazioni (in particolare una situata in territorio comunale imolese) di persone che risiedono nei pressi.

Notizia in aggiornamento